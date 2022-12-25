Россияне назвали самый лучший подарок на Новый год Жители России хотят получить на Новый год деньги 26 декабря 2022 в 02:35 Размер текста - 17 + Деньги в подарок хотят получить 48,5% опрошенных россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Получить на Новый год в подарок деньги мечтают 48,5% россиян, свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir. Популярными подарками также стали полезные бытовые вещи, украшения и гаджеты. «Почти половина россиян считает деньги лучшим подарком на Новый год. Полезные в быту вещи для дома выбрали 21,4% респондентов», — пишут «Известия» со ссылкой на опрос Webbankir. Порядка 17,6% россиян высказались за ювелирные украшения, еще 15% — за гаджеты, 10% — за путевки и турпоездки. Менее желаемыми подарками стали одежда, товары для хобби, образовательные услуги и развлечения, цветы и алкоголь. Аналитики отмечают, что россияне стали более прагматичны при выборе подарков на фоне нестабильной ситуации в мире. Ранее соцопрос сервиса Superjob показал, что самыми нежелательными подарками на Новый год в России считаются одежда и сувениры. Хуже них может быть только отсутствие подарка совсем. Получить на Новый год в подарок деньги мечтают 48,5% россиян, свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir. Популярными подарками также стали полезные бытовые вещи, украшения и гаджеты. «Почти половина россиян считает деньги лучшим подарком на Новый год. Полезные в быту вещи для дома выбрали 21,4% респондентов», — пишут «Известия» со ссылкой на опрос Webbankir. Порядка 17,6% россиян высказались за ювелирные украшения, еще 15% — за гаджеты, 10% — за путевки и турпоездки. Менее желаемыми подарками стали одежда, товары для хобби, образовательные услуги и развлечения, цветы и алкоголь. Аналитики отмечают, что россияне стали более прагматичны при выборе подарков на фоне нестабильной ситуации в мире. Ранее соцопрос сервиса Superjob показал, что самыми нежелательными подарками на Новый год в России считаются одежда и сувениры. Хуже них может быть только отсутствие подарка совсем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям