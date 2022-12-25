25 декабря 2022

Россияне назвали самый лучший подарок на Новый год

Жители России хотят получить на Новый год деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги в подарок хотят получить 48,5% опрошенных россиян Фото:

Получить на Новый год в подарок деньги мечтают 48,5% россиян, свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir. Популярными подарками также стали полезные бытовые вещи, украшения и гаджеты.

«Почти половина россиян считает деньги лучшим подарком на Новый год. Полезные в быту вещи для дома выбрали 21,4% респондентов», — пишут «Известия» со ссылкой на опрос Webbankir.

Порядка 17,6% россиян высказались за ювелирные украшения, еще 15% — за гаджеты, 10% — за путевки и турпоездки. Менее желаемыми подарками стали одежда, товары для хобби, образовательные услуги и развлечения, цветы и алкоголь. Аналитики отмечают, что россияне стали более прагматичны при выборе подарков на фоне нестабильной ситуации в мире.

Ранее соцопрос сервиса Superjob показал, что самыми нежелательными подарками на Новый год в России считаются одежда и сувениры. Хуже них может быть только отсутствие подарка совсем.

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Получить на Новый год в подарок деньги мечтают 48,5% россиян, свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir. Популярными подарками также стали полезные бытовые вещи, украшения и гаджеты. «Почти половина россиян считает деньги лучшим подарком на Новый год. Полезные в быту вещи для дома выбрали 21,4% респондентов», — пишут «Известия» со ссылкой на опрос Webbankir. Порядка 17,6% россиян высказались за ювелирные украшения, еще 15% — за гаджеты, 10% — за путевки и турпоездки. Менее желаемыми подарками стали одежда, товары для хобби, образовательные услуги и развлечения, цветы и алкоголь. Аналитики отмечают, что россияне стали более прагматичны при выборе подарков на фоне нестабильной ситуации в мире. Ранее соцопрос сервиса Superjob показал, что самыми нежелательными подарками на Новый год в России считаются одежда и сувениры. Хуже них может быть только отсутствие подарка совсем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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