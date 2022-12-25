25 декабря 2022

В районе аэродрома Энгельс в Саратовской области прозвучали взрывы. Видео

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В районе аэродрома в Энгельсе мог быть сбит БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Энгельс прозвучали взрывы и сирена в районе аэродрома стратегической авиации. По предварительной информации, мог быть сбит беспилотник.

«Взрывы и сирена в районе стратегического аэродрома Энгельс», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По всей вероятности взрывы могли быть вызваны сбитием беспилотного летательного аппарата. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее аэродром в Энгельсе уже подвергался атаке беспилотников ВСУ. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО.

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В городе Энгельс прозвучали взрывы и сирена в районе аэродрома стратегической авиации. По предварительной информации, мог быть сбит беспилотник. «Взрывы и сирена в районе стратегического аэродрома Энгельс», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По всей вероятности взрывы могли быть вызваны сбитием беспилотного летательного аппарата. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее аэродром в Энгельсе уже подвергался атаке беспилотников ВСУ. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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