В районе аэродрома Энгельс в Саратовской области прозвучали взрывы. Видео 26 декабря 2022 в 07:37 Размер текста - 17 + В районе аэродрома в Энгельсе мог быть сбит БПЛА Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Энгельс прозвучали взрывы и сирена в районе аэродрома стратегической авиации. По предварительной информации, мог быть сбит беспилотник. «Взрывы и сирена в районе стратегического аэродрома Энгельс», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По всей вероятности взрывы могли быть вызваны сбитием беспилотного летательного аппарата. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее аэродром в Энгельсе уже подвергался атаке беспилотников ВСУ. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО. В городе Энгельс прозвучали взрывы и сирена в районе аэродрома стратегической авиации. По предварительной информации, мог быть сбит беспилотник. «Взрывы и сирена в районе стратегического аэродрома Энгельс», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По всей вероятности взрывы могли быть вызваны сбитием беспилотного летательного аппарата. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее аэродром в Энгельсе уже подвергался атаке беспилотников ВСУ. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям