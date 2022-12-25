В районе аэродрома в Энгельсе мог быть сбит БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Энгельс прозвучали взрывы и сирена в районе аэродрома стратегической авиации. По предварительной информации, мог быть сбит беспилотник.
«Взрывы и сирена в районе стратегического аэродрома Энгельс», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По всей вероятности взрывы могли быть вызваны сбитием беспилотного летательного аппарата. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее аэродром в Энгельсе уже подвергался атаке беспилотников ВСУ. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО.
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