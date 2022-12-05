Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при атаке ВСУ на аэродромы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэродром Логиново. Свердловская область, аэродром
Четверо военных ранены при атаке на аэродромы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Трое военнослужащих ВС РФ, находившихся на аэродроме ВКС РФ, умерли. Еще четверо ранены», — передает ведомство.

Утром ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Трое военнослужащих ВС РФ, находившихся на аэродроме ВКС РФ, умерли. Еще четверо ранены», — передает ведомство. Утром ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...