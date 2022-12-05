Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при атаке ВСУ на аэродромы

Трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Трое военнослужащих ВС РФ, находившихся на аэродроме ВКС РФ, умерли. Еще четверо ранены», — передает ведомство.
Утром ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО.
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Трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Трое военнослужащих ВС РФ, находившихся на аэродроме ВКС РФ, умерли. Еще четверо ранены», — передает ведомство. Утром ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Украинские БПЛА были перехвачены средствами ПВО.