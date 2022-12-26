В России число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 10%

26 декабря 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Рост числа преступлений среди мигрантов связан с увеличением количества приезжих Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в 2022 году отмечен рост преступлений, совершенными мигрантами, на 10%. Рост во многом связан с увеличившимся количеством приезжающих в РФ на заработки из-за границы. «В текущем году прогнозируется рост числа преступлений, совершенных мигрантами, уже на 10%», — сообщает газета «Известия». Отмечается, что в прошлом году рост ограничился 6%. Во многом увеличение количества нарушений Уголовного кодекса со стороны мигрантов связан с тем, что после пандемии коронавируса в страну на заработки стало приезжать все больше людей. Самое большое количество преступлений зафиксировано в местах компактного проживания приезжих, а также в крупных торговых точках. Отмечается, что чаще всего на различных рынках преступники воруют банковские карты, за счет которых покупают продукцию, долго хранящуюся на полках магазинов, сообщает газета.

В России в 2022 году отмечен рост преступлений, совершенными мигрантами, на 10%. Рост во многом связан с увеличившимся количеством приезжающих в РФ на заработки из-за границы. «В текущем году прогнозируется рост числа преступлений, совершенных мигрантами, уже на 10%», — сообщает газета «Известия». Отмечается, что в прошлом году рост ограничился 6%. Во многом увеличение количества нарушений Уголовного кодекса со стороны мигрантов связан с тем, что после пандемии коронавируса в страну на заработки стало приезжать все больше людей. Самое большое количество преступлений зафиксировано в местах компактного проживания приезжих, а также в крупных торговых точках. Отмечается, что чаще всего на различных рынках преступники воруют банковские карты, за счет которых покупают продукцию, долго хранящуюся на полках магазинов, сообщает газета.