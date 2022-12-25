Челябинский академик покинул пост ректора медуниверситета

26 декабря 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Андрей Важенин продолжит работу на кафедре вуза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Академик РАН Андрей Важенин 26 декабря покинул пост и. о. ректора медуниверситета в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, на его место до особых распоряжений назначена проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева. «Он [Важенин] продолжит активную работу в Южно-Уральском медуниверситете в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Имя его преемника учредитель вуза — Минздрав РФ — пока не озвучивает», — сообщили URA.RU в университете. Сам академик назвал опыт на посту исполняющего обязанности ректора плодотворным и интересным. Он поблагодарил коллег, которые сопровождали его эти полтора года. Важенин возглавил ВУЗ в мае 2021 года. В конце ноября стало известно, что в выборах на пост ректора университета он участвовать не будет.

Академик РАН Андрей Важенин 26 декабря покинул пост и. о. ректора медуниверситета в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, на его место до особых распоряжений назначена проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева. «Он [Важенин] продолжит активную работу в Южно-Уральском медуниверситете в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Имя его преемника учредитель вуза — Минздрав РФ — пока не озвучивает», — сообщили URA.RU в университете. Сам академик назвал опыт на посту исполняющего обязанности ректора плодотворным и интересным. Он поблагодарил коллег, которые сопровождали его эти полтора года. Важенин возглавил ВУЗ в мае 2021 года. В конце ноября стало известно, что в выборах на пост ректора университета он участвовать не будет.