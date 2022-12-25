25 декабря 2022
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Челябинский академик покинул пост ректора медуниверситета

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Круглый стол по ординатуре. Курган, важенин андрей
Андрей Важенин продолжит работу на кафедре вуза Фото:

Академик РАН Андрей Важенин 26 декабря покинул пост и. о. ректора медуниверситета в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, на его место до особых распоряжений назначена проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева.

«Он [Важенин] продолжит активную работу в Южно-Уральском медуниверситете в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Имя его преемника учредитель вуза — Минздрав РФ — пока не озвучивает», — сообщили URA.RU в университете.

Сам академик назвал опыт на посту исполняющего обязанности ректора плодотворным и интересным. Он поблагодарил коллег, которые сопровождали его эти полтора года.

Важенин возглавил ВУЗ в мае 2021 года. В конце ноября стало известно, что в выборах на пост ректора университета он участвовать не будет.

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Академик РАН Андрей Важенин 26 декабря покинул пост и. о. ректора медуниверситета в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, на его место до особых распоряжений назначена проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева. «Он [Важенин] продолжит активную работу в Южно-Уральском медуниверситете в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Имя его преемника учредитель вуза — Минздрав РФ — пока не озвучивает», — сообщили URA.RU в университете. Сам академик назвал опыт на посту исполняющего обязанности ректора плодотворным и интересным. Он поблагодарил коллег, которые сопровождали его эти полтора года. Важенин возглавил ВУЗ в мае 2021 года. В конце ноября стало известно, что в выборах на пост ректора университета он участвовать не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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