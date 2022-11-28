Депутат челябинского заксобрания отказался участвовать в выборах ректора

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Андрей Важенин не будет баллотироваться на пост ректора ЮУГМУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Академик РАН, депутат заксобрания Челябинской области Андрей Важенин отказался от участия в выборах ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), которым руководит в статусе и. о. с мая 2021 года. Об этом сообщили URA.RU 29 ноября источники в медицинских кругах.

«Важенин сообщил коллективу, что не будет баллотироваться. Как ожидается, он сосредоточится на работе в региональном парламенте. Предполагается, что он может возглавить один из комитетов ЗСО», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Аттестационная комиссия Минздрава России по выборам ректора ЮУГМУ собралась 7 ноября. По итогам ее заседания учредитель университета — Минздрав РФ — решения не принял. Действующий контракт и. о. ректора вуза Андрея Важенина заканчивается 27 декабря 2022 года. За период его работы в этой должности Аттестационная комиссия Минздрава РФ не выявила нарушений в образовательной, финансовой, хозяйственной и других сферах деятельности ЮУГМУ», — заявили на запрос URA.RU в пресс-службе вуза.

Депутат областного парламента и главный онколог УрФО Андрей Важенин возглавил вуз 12 мая 2021 года при поддержке властей региона. До него ЮУГМУ руководил Илья Волчегорский, чьи полномочия истекли 26 апреля 2021 года.

Кампания по выборам нового руководителя вуза стартовала в июне. По итогам приема документа кандидатами, кроме Важенина, стали еще два человека. Это завкафедрой анатомии и оперативной хирургии, профессор Евгений Куренков и профессор кафедры фармакологии, проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе Любовь Рассохина.

Будущему ректору ЮУГМУ придется работать в новых условиях. Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей.