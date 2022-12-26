ВСУ снабжают войска в Бахмуте оружием с помощью гуманитарных организаций

26 декабря 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Автомобили загружены вооружением, средствами связи и генераторами, заявил Андрей Марочко (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска для снабжения своих частей в Бахмуте (ДНР) используют гражданские автомобили с символикой международных гуманитарных организаций. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По словам офицера, разведка Минобороны ЛНР зафиксировала прибытие в Бахмут трех гражданских автомобилей. На них были изображены логотипы «одной известной международной гуманитарной организации». «Груз предназначен для украинских военнослужащих», — передает ТАСС слова Марочко. Офицер НМ уточнил, что в двух джипах находились средства связи и наблюдения, беспилотники, а также аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовик же был загружен боеприпасами и оружием. Ранее Марочко заявлял, что украинцы оборудуют на крышах зданий в Бахмуте позиции ПВО, сообщает MK.RU . Также он рассказал, что ВСУ ежедневно отправляют на артемовское направление от 360 до 500 военных для компенсации потерь личного состава. Его слова приводит «Пятый канал».

Украинские войска для снабжения своих частей в Бахмуте (ДНР) используют гражданские автомобили с символикой международных гуманитарных организаций. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По словам офицера, разведка Минобороны ЛНР зафиксировала прибытие в Бахмут трех гражданских автомобилей. На них были изображены логотипы «одной известной международной гуманитарной организации». «Груз предназначен для украинских военнослужащих», — передает ТАСС слова Марочко. Офицер НМ уточнил, что в двух джипах находились средства связи и наблюдения, беспилотники, а также аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовик же был загружен боеприпасами и оружием. Ранее Марочко заявлял, что украинцы оборудуют на крышах зданий в Бахмуте позиции ПВО, сообщает MK.RU. Также он рассказал, что ВСУ ежедневно отправляют на артемовское направление от 360 до 500 военных для компенсации потерь личного состава. Его слова приводит «Пятый канал».