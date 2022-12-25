Пермячка купила в сетевом магазине конфеты с червями. Фото

26 декабря 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

В конфете оказался червяк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) купила в магазине «Пятерочка» конфеты, в которых ей попался червяк. О своей находке женщина рассказала в сообществе «Черный список/Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу предостеречь вас от покупки конфет на развес Пятерочке. Может, конечно, это только мне так повезло, и они оказались с белком. Но будьте аккуратнее, тем более накануне Новогодних праздников», — поделилась женщина с земляками. В комментариях к посту жители Березников стали рассказывать про аналогичные ситуации. «Также неделю назад взяли конфеты батончики на развес в Пятерочке. Все конфеты были в червях», — пишет житель Пермского края. «Где Роспотребнадзор?!Почему не проверяется товар для продажи в магазине? Проще не покупать!», — возмутилась Наталья Шаморкина. URA.RU направило в пресс-службу «X5Group» запрос, на момент публикации материала ответ не поступил. Под оберткой конфеты пермячку ждал белковый сюрприз «Черный список/Березники» во «ВКонтакте»

Жительница Березников (Пермский край) купила в магазине «Пятерочка» конфеты, в которых ей попался червяк. О своей находке женщина рассказала в сообществе «Черный список/Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу предостеречь вас от покупки конфет на развес Пятерочке. Может, конечно, это только мне так повезло, и они оказались с белком. Но будьте аккуратнее, тем более накануне Новогодних праздников», — поделилась женщина с земляками. В комментариях к посту жители Березников стали рассказывать про аналогичные ситуации. «Также неделю назад взяли конфеты батончики на развес в Пятерочке. Все конфеты были в червях», — пишет житель Пермского края. «Где Роспотребнадзор?!Почему не проверяется товар для продажи в магазине? Проще не покупать!», — возмутилась Наталья Шаморкина. URA.RU направило в пресс-службу «X5Group» запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.