В Перми утвердили график работы ЗАГСов в новогодние праздники

26 декабря 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

ЗАГСЫ будут дежурить в Перми по составленному расписанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми утвердили график, как будут работать ЗАГСы в новогодние праздники и выходные. Часы работы опубликовали на сайте администрации города Перми. «Выходными днями для всех отделов ЗАГС станут 1, 7 и 8 января. В остальные праздничные дни специалисты ЗАГСов буду дежурить по определенному графику», — указано в пресс-релизе. Согласно расписанию, 31 декабря будет работать Мотовилихинский ЗАГС с 9 до 16 часов с перерывом на обед — с 13:00 до 13:48. Следующий день, когда пермяки смогут обратиться в ЗАГС — 2 января. Принимать посетителей будут в Дзержинском отделе ЗАГС с 9 до 17 часов (обед — также с 13:00 до 13:48). По такому же графику 3 января будет работать Орджоникидзевский отдел, 4 января — Ленинский, 5 января — Свердловский, а 6 января — Кировский, но только до 16:00. Ранее URA.RU рассказывало, как будут разносить пенсию в январские праздники в Пермском крае. Даты были опубликованы на официальной странице ПФР в соцсети «ВКонтакте».

В Перми утвердили график, как будут работать ЗАГСы в новогодние праздники и выходные. Часы работы опубликовали на сайте администрации города Перми. «Выходными днями для всех отделов ЗАГС станут 1, 7 и 8 января. В остальные праздничные дни специалисты ЗАГСов буду дежурить по определенному графику», — указано в пресс-релизе. Согласно расписанию, 31 декабря будет работать Мотовилихинский ЗАГС с 9 до 16 часов с перерывом на обед — с 13:00 до 13:48. Следующий день, когда пермяки смогут обратиться в ЗАГС — 2 января. Принимать посетителей будут в Дзержинском отделе ЗАГС с 9 до 17 часов (обед — также с 13:00 до 13:48). По такому же графику 3 января будет работать Орджоникидзевский отдел, 4 января — Ленинский, 5 января — Свердловский, а 6 января — Кировский, но только до 16:00. Ранее URA.RU рассказывало, как будут разносить пенсию в январские праздники в Пермском крае. Даты были опубликованы на официальной странице ПФР в соцсети «ВКонтакте».