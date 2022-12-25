25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Суд в ЯНАО обязал муниципальное учреждение выплатить премию бывшей сотруднице

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд в ЯНАО помог женщине получить премию от бывшего работодателя Фото:

Пуровский районный суд в ЯНАО обязал муниципальное учреждение выплатить бывшей сотруднице премию по итогам работы за 2021 год. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, работодатель не выплатил премию в размере 77 тысяч рублей.

«Пуровским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу работницы взысканы причитающиеся ей денежные средства в сумме 77 150 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЯНАО решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба представителя муниципального учреждения без изменения», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что премия не была выплачена по причине увольнения до издания соответствующего приказа о премировании. Однако, ввиду отсутствия дисциплинарных взысканий, сотрудница имела право на получение денежных средств. Прокуратура полностью контролирует исполнение решения, которое вступило в силу.

Ранее в поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату сотруднику аптеки. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал бизнесмена выплатить задолженность перед сотрудницей в размере 130 тысяч рублей.

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Пуровский районный суд в ЯНАО обязал муниципальное учреждение выплатить бывшей сотруднице премию по итогам работы за 2021 год. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, работодатель не выплатил премию в размере 77 тысяч рублей. «Пуровским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу работницы взысканы причитающиеся ей денежные средства в сумме 77 150 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЯНАО решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба представителя муниципального учреждения без изменения», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что премия не была выплачена по причине увольнения до издания соответствующего приказа о премировании. Однако, ввиду отсутствия дисциплинарных взысканий, сотрудница имела право на получение денежных средств. Прокуратура полностью контролирует исполнение решения, которое вступило в силу. Ранее в поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату сотруднику аптеки. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал бизнесмена выплатить задолженность перед сотрудницей в размере 130 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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