Суд в ЯНАО обязал муниципальное учреждение выплатить премию бывшей сотруднице

26 декабря 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Суд в ЯНАО помог женщине получить премию от бывшего работодателя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пуровский районный суд в ЯНАО обязал муниципальное учреждение выплатить бывшей сотруднице премию по итогам работы за 2021 год. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, работодатель не выплатил премию в размере 77 тысяч рублей. «Пуровским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу работницы взысканы причитающиеся ей денежные средства в сумме 77 150 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЯНАО решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба представителя муниципального учреждения без изменения», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что премия не была выплачена по причине увольнения до издания соответствующего приказа о премировании. Однако, ввиду отсутствия дисциплинарных взысканий, сотрудница имела право на получение денежных средств. Прокуратура полностью контролирует исполнение решения, которое вступило в силу. Ранее в поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату сотруднику аптеки. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал бизнесмена выплатить задолженность перед сотрудницей в размере 130 тысяч рублей.

Пуровский районный суд в ЯНАО обязал муниципальное учреждение выплатить бывшей сотруднице премию по итогам работы за 2021 год. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, работодатель не выплатил премию в размере 77 тысяч рублей. «Пуровским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу работницы взысканы причитающиеся ей денежные средства в сумме 77 150 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЯНАО решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба представителя муниципального учреждения без изменения», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что премия не была выплачена по причине увольнения до издания соответствующего приказа о премировании. Однако, ввиду отсутствия дисциплинарных взысканий, сотрудница имела право на получение денежных средств. Прокуратура полностью контролирует исполнение решения, которое вступило в силу. Ранее в поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату сотруднику аптеки. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал бизнесмена выплатить задолженность перед сотрудницей в размере 130 тысяч рублей.