25 декабря 2022

Под Челябинском неизвестный изрезал ножом бабушку и ее внука

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник забрался в дом пострадавших Фото:

В деревне Моховички (Челябинская область) неизвестный мужчина изрезал ножом пенсионерку и ее несовершеннолетнего внука. Информацию об этом URA.RU сообщил 26 декабря источник в правоохранительных органах.

«Примерно в десять часов вечера 25 декабря неизвестный пробрался в частный дом в деревне Моховички. Он нанес ножом удары 14-летнему мальчику и его 66-летней бабушке», — рассказал URA.RU источник.

Подросток и его бабушка получили ножевые ранения в грудь. Пострадавших экстренно доставили в Челябинск в областную больницу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU пообещали подготовить комментарий позже.

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В деревне Моховички (Челябинская область) неизвестный мужчина изрезал ножом пенсионерку и ее несовершеннолетнего внука. Информацию об этом URA.RU сообщил 26 декабря источник в правоохранительных органах. «Примерно в десять часов вечера 25 декабря неизвестный пробрался в частный дом в деревне Моховички. Он нанес ножом удары 14-летнему мальчику и его 66-летней бабушке», — рассказал URA.RU источник. Подросток и его бабушка получили ножевые ранения в грудь. Пострадавших экстренно доставили в Челябинск в областную больницу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU пообещали подготовить комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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