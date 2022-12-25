Под Челябинском неизвестный изрезал ножом бабушку и ее внука

Злоумышленник забрался в дом пострадавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Моховички (Челябинская область) неизвестный мужчина изрезал ножом пенсионерку и ее несовершеннолетнего внука. Информацию об этом URA.RU сообщил 26 декабря источник в правоохранительных органах.

«Примерно в десять часов вечера 25 декабря неизвестный пробрался в частный дом в деревне Моховички. Он нанес ножом удары 14-летнему мальчику и его 66-летней бабушке», — рассказал URA.RU источник.

Подросток и его бабушка получили ножевые ранения в грудь. Пострадавших экстренно доставили в Челябинск в областную больницу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU пообещали подготовить комментарий позже.