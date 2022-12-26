В Госдуме ответили на планы Украины по возвращению Крыма

У Киева нет конкретного плана по завоеванию полуострова Крым, поэтому украинские заявления следует воспринимать как часть информационной войны. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
«Похоже, что те, кто заявляет о таких планах, — не более чем участники информационной войны. Кто-то просто посчитал, что такие слова важны для того, чтобы подбодрить население», — рассказал Новиков изданию «Лента.ру». Он добавил, что к таким мерам Киев вынужден прибегнуть из-за осложнения ситуации с энергоснабжением.
Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял изданию The Guardian, что Украина вернет Крым в Новом году. При этом советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что жители Крыма будут изгнаны с полуострова после того, как он будет захвачен Украиной.
Крым вернулся в состав России в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что любые разговоры о государственной принадлежности полуострова являются неприемлемыми.
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У Киева нет конкретного плана по завоеванию полуострова Крым, поэтому украинские заявления следует воспринимать как часть информационной войны. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Новиков. «Похоже, что те, кто заявляет о таких планах, — не более чем участники информационной войны. Кто-то просто посчитал, что такие слова важны для того, чтобы подбодрить население», — рассказал Новиков изданию «Лента.ру». Он добавил, что к таким мерам Киев вынужден прибегнуть из-за осложнения ситуации с энергоснабжением. Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял изданию The Guardian, что Украина вернет Крым в Новом году. При этом советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что жители Крыма будут изгнаны с полуострова после того, как он будет захвачен Украиной. Крым вернулся в состав России в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что любые разговоры о государственной принадлежности полуострова являются неприемлемыми.