Глава офиса Зеленского: Украина вернет Крым в новом году

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
2023 год якобы будет годом победы Украины, заявил Андрей Ермак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Победа Украины в российско-украинском конфликте и возвращение ей Крыма якобы состоятся в 2023 году. С таким заявлением выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Совершенно точно», — ответил Ермак на вопрос журналиста The Guardian о том, является ли возвращение Крыма частью победы Украины в российско-украинском конфликте. Он также подчеркнул, что следующий год «действительно станет годом победы» Украины против России.

Ранее украинские власти неоднократно выражали намерение вернуть себе Крым в ходе российско-украинского конфликта. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что борьба за Крым будет тяжелой. США, в свою очередь, признали право Украины проводить военные операции на территории Крыма, так как Киев считает территорию полуострова своей.

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Победа Украины в российско-украинском конфликте и возвращение ей Крыма якобы состоятся в 2023 году. С таким заявлением выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Совершенно точно», — ответил Ермак на вопрос журналиста The Guardian о том, является ли возвращение Крыма частью победы Украины в российско-украинском конфликте. Он также подчеркнул, что следующий год «действительно станет годом победы» Украины против России. Ранее украинские власти неоднократно выражали намерение вернуть себе Крым в ходе российско-украинского конфликта. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что борьба за Крым будет тяжелой. США, в свою очередь, признали право Украины проводить военные операции на территории Крыма, так как Киев считает территорию полуострова своей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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