Глава офиса Зеленского: Украина вернет Крым в новом году

25 декабря 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

2023 год якобы будет годом победы Украины, заявил Андрей Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа Украины в российско-украинском конфликте и возвращение ей Крыма якобы состоятся в 2023 году. С таким заявлением выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Совершенно точно», — ответил Ермак на вопрос журналиста The Guardian о том, является ли возвращение Крыма частью победы Украины в российско-украинском конфликте. Он также подчеркнул, что следующий год «действительно станет годом победы» Украины против России. Ранее украинские власти неоднократно выражали намерение вернуть себе Крым в ходе российско-украинского конфликта. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что борьба за Крым будет тяжелой. США, в свою очередь, признали право Украины проводить военные операции на территории Крыма, так как Киев считает территорию полуострова своей.

Победа Украины в российско-украинском конфликте и возвращение ей Крыма якобы состоятся в 2023 году. С таким заявлением выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Совершенно точно», — ответил Ермак на вопрос журналиста The Guardian о том, является ли возвращение Крыма частью победы Украины в российско-украинском конфликте. Он также подчеркнул, что следующий год «действительно станет годом победы» Украины против России. Ранее украинские власти неоднократно выражали намерение вернуть себе Крым в ходе российско-украинского конфликта. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что борьба за Крым будет тяжелой. США, в свою очередь, признали право Украины проводить военные операции на территории Крыма, так как Киев считает территорию полуострова своей.