Подоляк пригрозил крымчанам изгнанием с полуострова

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Украинцы, выступавшие за присоединение Крыма к РФ, должны быть изгнаны с полуострова, заявил Михаил Подоляк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Крыма, выступавшие за присоединение полуострова к РФ, будут изгнаны с него. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, все, кто ранее носил в кармане украинский паспорт, и кто «хотел видеть Россию» у себя на полуострове, должны понести максимальную ответственность. «То есть они должны будут уехать в Россию», — заявил Михаил Подоляк в эфире украинского ТВ.

Ранее Подоляк в эфире украинского ТВ заявил, что через полгода желает отправиться «на набережную в Ялте», передает RT. Позже глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ намерены вернуть полуостров «силой и дипломатией», пишет телеканал 360.

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Жители Крыма, выступавшие за присоединение полуострова к РФ, будут изгнаны с него. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По словам Подоляка, все, кто ранее носил в кармане украинский паспорт, и кто «хотел видеть Россию» у себя на полуострове, должны понести максимальную ответственность. «То есть они должны будут уехать в Россию», — заявил Михаил Подоляк в эфире украинского ТВ. Ранее Подоляк в эфире украинского ТВ заявил, что через полгода желает отправиться «на набережную в Ялте», передает RT. Позже глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ намерены вернуть полуостров «силой и дипломатией», пишет телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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