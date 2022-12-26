Мэр Перми перенес перенес открытие ледового городка у главной елки города

Открытие горок перенесли на 30 декабря
Мэр Перми Алексей Демкин перенес открытие ледового городка на эспланаде из-за потепления. Новую дату открытия он озвучил в своем telegram-канале.
«Ледовые объекты практически готовы и сейчас проходят приемку. К сожалению, потепление внесло свои коррективы, приходится перенести открытие городка с 28 на 30 декабря», — указал в посте Алексей Демкин.
Глава города также отметил, что также необходимо пару дней на художественное оформление композиций. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в ледовом городке Перми будет меньше горок, чем обычно. Концертов тоже не будет.
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