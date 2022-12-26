Мэр Перми перенес перенес открытие ледового городка у главной елки города

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Строительство ледового городка на площади Эспланада. Пермь, строительство ледового городка
Открытие горок перенесли на 30 декабря Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин перенес открытие ледового городка на эспланаде из-за потепления. Новую дату открытия он озвучил в своем telegram-канале.

«Ледовые объекты практически готовы и сейчас проходят приемку. К сожалению, потепление внесло свои коррективы, приходится перенести открытие городка с 28 на 30 декабря», — указал в посте Алексей Демкин.

Глава города также отметил, что также необходимо пару дней на художественное оформление композиций. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в ледовом городке Перми будет меньше горок, чем обычно. Концертов тоже не будет.

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Мэр Перми Алексей Демкин перенес открытие ледового городка на эспланаде из-за потепления. Новую дату открытия он озвучил в своем telegram-канале. «Ледовые объекты практически готовы и сейчас проходят приемку. К сожалению, потепление внесло свои коррективы, приходится перенести открытие городка с 28 на 30 декабря», — указал в посте Алексей Демкин. Глава города также отметил, что также необходимо пару дней на художественное оформление композиций. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в ледовом городке Перми будет меньше горок, чем обычно. Концертов тоже не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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