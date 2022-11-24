В ледовом городке Перми уменьшат количество горок

24 ноября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Концерты в городке в этом году проводиться не будут Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В этом году в ледовом городке Перми будет меньше горок, чем обычно. Об этом заявил глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Некоторые люди собирают петиции о сокращении бюджетных затрат на празднование Нового года. Но я согласен с губернатором в том, что Новый год — это праздник для детей. Лишить их этого праздника было бы не справедливо, но горочек мы немного поубавили», — сказал Алексей Демкин. Он также отметил, что концертов в ледовом городке в этом году не будет. Но будут установлены мониторы, будет играть фоновая музыка для общего праздничного настроения. Ранее URA.RU сообщало, в Перми в этом году на Новый год не будет фейерверка. А вот новогодние елки отменять не будут.

В этом году в ледовом городке Перми будет меньше горок, чем обычно. Об этом заявил глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Некоторые люди собирают петиции о сокращении бюджетных затрат на празднование Нового года. Но я согласен с губернатором в том, что Новый год — это праздник для детей. Лишить их этого праздника было бы не справедливо, но горочек мы немного поубавили», — сказал Алексей Демкин. Он также отметил, что концертов в ледовом городке в этом году не будет. Но будут установлены мониторы, будет играть фоновая музыка для общего праздничного настроения. Ранее URA.RU сообщало, в Перми в этом году на Новый год не будет фейерверка. А вот новогодние елки отменять не будут.