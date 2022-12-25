Богатым челябинцам стало труднее найти домашнюю прислугу

Домашнему персоналу в регионе проще остальных найти работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области за 2022 год на 32% выросло количество вакансий прислуги. Как следует из данных сервиса поиска работы HeadHunter, по динамике востребованность домашнего персонала вошла в топ-5 среди других вакансий.

«В течение года увеличился спрос на ряд вакансий. Среди них сотрудники в области недвижимости (+65%), сервиса (+50%), добычи сырья (+43%), молодые специалисты (+42%) и домашний персонал», — отметили в пресс-службе HeadHunter.

Напряженность на рынке труда прислуги увеличилась. Об этом свидетельствует уровень hh-индекса. Показатель находится на уровне 0,1, что означает: на каждого соискателя в регионе приходится десять вакансий.

Чтобы найти сотрудника, работодателю придется предпринять некоторые усилия. Как URA.RU пояснила директор компании «Фабрика кадров» Юлия Суханова, следует более скрупулезно составить описание вакансии и разместить его на профильных сайтах, в соцсетях. Перед новогодними выходными искать сложно, отметила эксперт, однако активность в эти дни позволит быстрее решить вопрос после праздников.

Согласно данным сервиса, труднее всего найти работу юристам: их hh-индекс составляет 7,6. Несмотря на возросший интерес к выпускникам, вакансий для них по-прежнему не хватает: на каждое место претендует семь студентов. В зоне напряжения также находятся соискатели в области страхования, администрирования и поиска персонала.