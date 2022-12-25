Свердловский омбудсмен взял на контроль дело об убийстве троих детей

26 декабря 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Игорь Мороков взял на контроль трагедию, где мать убила троих детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию, в которой мать убила троих собственных детей. Об этом URA.RU сообщили в аппарате детского омбудсмена. Инцидент произошел 26 декабря в Кировский районе Екатеринбурга (ЖК «Бажовский»). «Уполномоченный по правам ребенка в курсе произошедшего и, безусловно, в рамках своей компетенции включится в понимание произошедшей трагедии, ее причин и сопутствующих факторов. Но сейчас самое важное — не помешать следствию досконально разобраться в произошедшем», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на улице Шевченко, 18, в Екатеринбурге женщина убила троих детей. О трагедии многодетная горожанка сама сообщила родным по СМС. Когда женщину нашли, она лежала на телах детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию, в которой мать убила троих собственных детей. Об этом URA.RU сообщили в аппарате детского омбудсмена. Инцидент произошел 26 декабря в Кировский районе Екатеринбурга (ЖК «Бажовский»). «Уполномоченный по правам ребенка в курсе произошедшего и, безусловно, в рамках своей компетенции включится в понимание произошедшей трагедии, ее причин и сопутствующих факторов. Но сейчас самое важное — не помешать следствию досконально разобраться в произошедшем», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на улице Шевченко, 18, в Екатеринбурге женщина убила троих детей. О трагедии многодетная горожанка сама сообщила родным по СМС. Когда женщину нашли, она лежала на телах детей.