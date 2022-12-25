25 декабря 2022

Свердловский омбудсмен взял на контроль дело об убийстве троих детей

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Прессуха в ИТАР-ТАСС с Игорем Мороковым по детскому дому и насилию. Екатеринбург, мороков игорь, жест рукой
Игорь Мороков взял на контроль трагедию, где мать убила троих детей Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию, в которой мать убила троих собственных детей. Об этом URA.RU сообщили в аппарате детского омбудсмена. Инцидент произошел 26 декабря в Кировский районе Екатеринбурга (ЖК «Бажовский»).

«Уполномоченный по правам ребенка в курсе произошедшего и, безусловно, в рамках своей компетенции включится в понимание произошедшей трагедии, ее причин и сопутствующих факторов. Но сейчас самое важное — не помешать следствию досконально разобраться в произошедшем», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что на улице Шевченко, 18, в Екатеринбурге женщина убила троих детей. О трагедии многодетная горожанка сама сообщила родным по СМС. Когда женщину нашли, она лежала на телах детей.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию, в которой мать убила троих собственных детей. Об этом URA.RU сообщили в аппарате детского омбудсмена. Инцидент произошел 26 декабря в Кировский районе Екатеринбурга (ЖК «Бажовский»). «Уполномоченный по правам ребенка в курсе произошедшего и, безусловно, в рамках своей компетенции включится в понимание произошедшей трагедии, ее причин и сопутствующих факторов. Но сейчас самое важное — не помешать следствию досконально разобраться в произошедшем», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на улице Шевченко, 18, в Екатеринбурге женщина убила троих детей. О трагедии многодетная горожанка сама сообщила родным по СМС. Когда женщину нашли, она лежала на телах детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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