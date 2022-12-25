Соседи раскрыли подробности жизни семьи, где екатеринбурженка задушила троих детей

Накануне трагедии в Екатеринбурге, когда местная жительница задушила трех детей, соседи слышали ссору и громкие молитвы. Об этом рассказали друг и сосед одного из погибших мальчиков и его мама.
«В пятницу и субботу было слышно, что кто-то ссорится, какая-то у них произошла трагедия. Хотели позвонить в полицию, но мама сказала, что не надо», — пояснил мальчик. Его мама подчеркнула, что видела семью накануне и никаких подозрений они не вызвали. Также соседи слышали громкие молитвы накануне происшествия.
В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» женщина задушила трех своих детей. Как пояснила екатеринбурженка своим родственникам, ей показалось, что в ее детей вселились бесы.
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