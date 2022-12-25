Соседи раскрыли подробности жизни семьи, где екатеринбурженка задушила троих детей

Соседи слышали ссору и молитвы накануне убийства детей в Екатеринбурге

26 декабря 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

В выходные соседи хотели вызвать полицию, услышав ссору соседей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Накануне трагедии в Екатеринбурге, когда местная жительница задушила трех детей, соседи слышали ссору и громкие молитвы. Об этом рассказали друг и сосед одного из погибших мальчиков и его мама. «В пятницу и субботу было слышно, что кто-то ссорится, какая-то у них произошла трагедия. Хотели позвонить в полицию, но мама сказала, что не надо», — пояснил мальчик. Его мама подчеркнула, что видела семью накануне и никаких подозрений они не вызвали. Также соседи слышали громкие молитвы накануне происшествия. В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» женщина задушила трех своих детей. Как пояснила екатеринбурженка своим родственникам, ей показалось, что в ее детей вселились бесы.

Накануне трагедии в Екатеринбурге, когда местная жительница задушила трех детей, соседи слышали ссору и громкие молитвы. Об этом рассказали друг и сосед одного из погибших мальчиков и его мама. «В пятницу и субботу было слышно, что кто-то ссорится, какая-то у них произошла трагедия. Хотели позвонить в полицию, но мама сказала, что не надо», — пояснил мальчик. Его мама подчеркнула, что видела семью накануне и никаких подозрений они не вызвали. Также соседи слышали громкие молитвы накануне происшествия. В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» женщина задушила трех своих детей. Как пояснила екатеринбурженка своим родственникам, ей показалось, что в ее детей вселились бесы.