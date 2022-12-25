25 декабря 2022

Соседи раскрыли подробности жизни семьи, где екатеринбурженка задушила троих детей

Соседи слышали ссору и молитвы накануне убийства детей в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция
В выходные соседи хотели вызвать полицию, услышав ссору соседей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Накануне трагедии в Екатеринбурге, когда местная жительница задушила трех детей, соседи слышали ссору и громкие молитвы. Об этом рассказали друг и сосед одного из погибших мальчиков и его мама.

«В пятницу и субботу было слышно, что кто-то ссорится, какая-то у них произошла трагедия. Хотели позвонить в полицию, но мама сказала, что не надо», — пояснил мальчик. Его мама подчеркнула, что видела семью накануне и никаких подозрений они не вызвали. Также соседи слышали громкие молитвы накануне происшествия.

В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» женщина задушила трех своих детей. Как пояснила екатеринбурженка своим родственникам, ей показалось, что в ее детей вселились бесы.

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Накануне трагедии в Екатеринбурге, когда местная жительница задушила трех детей, соседи слышали ссору и громкие молитвы. Об этом рассказали друг и сосед одного из погибших мальчиков и его мама. «В пятницу и субботу было слышно, что кто-то ссорится, какая-то у них произошла трагедия. Хотели позвонить в полицию, но мама сказала, что не надо», — пояснил мальчик. Его мама подчеркнула, что видела семью накануне и никаких подозрений они не вызвали. Также соседи слышали громкие молитвы накануне происшествия. В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» женщина задушила трех своих детей. Как пояснила екатеринбурженка своим родственникам, ей показалось, что в ее детей вселились бесы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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