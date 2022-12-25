Свидетели раскрыли, как женщина убила трех детей в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга задушила троих детей

26 декабря 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают оперативники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Екатеринбурженка, которая убила троих своих детей, задушила их. Ранее семья считалась благополучной. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал свидетель происшествия. «Сообщения пошли в полицию от родственников женщины в 14:30. Младшей девочке было шесть месяцев, старшим мальчикам по 10 и 15 лет», — пояснил свидетель. При этом он подчеркнул, что семья была благополучной. На месте происшествия силовики крови не обнаружили, предварительная причина смерти детей — асфиксия. Полицейские, которые работают на 15-м этаже ЖК «Бажовский», заклеили окно на лестничную клетку, чтобы журналисты не могли снимать. Ранее стало известно, что в ЖК «Бажовский» на Шевченко, 18 женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. О ЧП женщина сообщила сама, написав СМС своим родственникам. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уже взял на контроль эту трагедию.

Екатеринбурженка, которая убила троих своих детей, задушила их. Ранее семья считалась благополучной. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал свидетель происшествия. «Сообщения пошли в полицию от родственников женщины в 14:30. Младшей девочке было шесть месяцев, старшим мальчикам по 10 и 15 лет», — пояснил свидетель. При этом он подчеркнул, что семья была благополучной. На месте происшествия силовики крови не обнаружили, предварительная причина смерти детей — асфиксия. Полицейские, которые работают на 15-м этаже ЖК «Бажовский», заклеили окно на лестничную клетку, чтобы журналисты не могли снимать. Ранее стало известно, что в ЖК «Бажовский» на Шевченко, 18 женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. О ЧП женщина сообщила сама, написав СМС своим родственникам. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уже взял на контроль эту трагедию.