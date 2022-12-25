Свидетели раскрыли, как женщина убила трех детей в Екатеринбурге

Екатеринбурженка, которая убила троих своих детей, задушила их. Ранее семья считалась благополучной. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал свидетель происшествия.
«Сообщения пошли в полицию от родственников женщины в 14:30. Младшей девочке было шесть месяцев, старшим мальчикам по 10 и 15 лет», — пояснил свидетель. При этом он подчеркнул, что семья была благополучной.
На месте происшествия силовики крови не обнаружили, предварительная причина смерти детей — асфиксия. Полицейские, которые работают на 15-м этаже ЖК «Бажовский», заклеили окно на лестничную клетку, чтобы журналисты не могли снимать.
Ранее стало известно, что в ЖК «Бажовский» на Шевченко, 18 женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. О ЧП женщина сообщила сама, написав СМС своим родственникам. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уже взял на контроль эту трагедию.
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