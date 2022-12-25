25 декабря 2022

На главной улице Екатеринбурга зажгли гигантские новогодние фигуры. Фото

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Открытие новогоднего оформление улицы Вайнера от компании Сима-ленд. Екатеринбург
Открыв арт-объекты, Алексей Орлов и Андрей Симановский прогулялись по улице вместе с сотрудниками «Сима-ленда» Фото:

На главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». Символический поворот ключа совершили мэр Алексей Орлов и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.

Выступая перед собравшимися десятками молодых людей, Орлов вспомнил, как два года назад, только став главой, договорился с Симановским, что к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году) его компания сделает для Екатеринбурга 300 добрых дел. «И сегодня как раз трехсотая акция. Мы открываем красивые арт-объекты, которые появились на улице Вайнера благодаря сотрудникам „Сима-ленда“, на их личные деньги. Это совершенно новая история любви к городу», — отметил Орлов. «Здорово, что все откликнулись!» — поблагодарил, в свою очередь, Симановский.

Орлов также обратил внимание, что такой яркой улица Вайнера еще не была. Затем он вместе с Симановским и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым приехал на площадь Труда, где фонд установил большие светящиеся шары. По мнению Орлова, инсталляция будет поднимать настроение людям по пути на работу.

Открытие новогоднего оформление улицы Вайнера от компании Сима-ленд. Екатеринбург
Фото:
Открытие новогоднего оформление улицы Вайнера от компании Сима-ленд. Екатеринбург
Фото:
Открытие новогоднего оформление улицы Вайнера от компании Сима-ленд. Екатеринбург
Фото:
Открытие новогоднего оформление улицы Вайнера от компании Сима-ленд. Екатеринбург
Фото:

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На главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». Символический поворот ключа совершили мэр Алексей Орлов и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Выступая перед собравшимися десятками молодых людей, Орлов вспомнил, как два года назад, только став главой, договорился с Симановским, что к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году) его компания сделает для Екатеринбурга 300 добрых дел. «И сегодня как раз трехсотая акция. Мы открываем красивые арт-объекты, которые появились на улице Вайнера благодаря сотрудникам „Сима-ленда“, на их личные деньги. Это совершенно новая история любви к городу», — отметил Орлов. «Здорово, что все откликнулись!» — поблагодарил, в свою очередь, Симановский. Орлов также обратил внимание, что такой яркой улица Вайнера еще не была. Затем он вместе с Симановским и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым приехал на площадь Труда, где фонд установил большие светящиеся шары. По мнению Орлова, инсталляция будет поднимать настроение людям по пути на работу.
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