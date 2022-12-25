На главной улице Екатеринбурга зажгли гигантские новогодние фигуры. Фото

26 декабря 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Открыв арт-объекты, Алексей Орлов и Андрей Симановский прогулялись по улице вместе с сотрудниками «Сима-ленда» Фото: Размик Закарян © URA.RU На главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». Символический поворот ключа совершили мэр Алексей Орлов и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Выступая перед собравшимися десятками молодых людей, Орлов вспомнил, как два года назад, только став главой, договорился с Симановским, что к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году) его компания сделает для Екатеринбурга 300 добрых дел. «И сегодня как раз трехсотая акция. Мы открываем красивые арт-объекты, которые появились на улице Вайнера благодаря сотрудникам „Сима-ленда“, на их личные деньги. Это совершенно новая история любви к городу», — отметил Орлов. «Здорово, что все откликнулись!» — поблагодарил, в свою очередь, Симановский. Орлов также обратил внимание, что такой яркой улица Вайнера еще не была. Затем он вместе с Симановским и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым приехал на площадь Труда, где фонд установил большие светящиеся шары. По мнению Орлова, инсталляция будет поднимать настроение людям по пути на работу. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU

На главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». Символический поворот ключа совершили мэр Алексей Орлов и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Выступая перед собравшимися десятками молодых людей, Орлов вспомнил, как два года назад, только став главой, договорился с Симановским, что к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году) его компания сделает для Екатеринбурга 300 добрых дел. «И сегодня как раз трехсотая акция. Мы открываем красивые арт-объекты, которые появились на улице Вайнера благодаря сотрудникам „Сима-ленда“, на их личные деньги. Это совершенно новая история любви к городу», — отметил Орлов. «Здорово, что все откликнулись!» — поблагодарил, в свою очередь, Симановский. Орлов также обратил внимание, что такой яркой улица Вайнера еще не была. Затем он вместе с Симановским и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым приехал на площадь Труда, где фонд установил большие светящиеся шары. По мнению Орлова, инсталляция будет поднимать настроение людям по пути на работу.