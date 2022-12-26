Депутат Госдумы предложил дать россиянам право самим определять длительность новогодних каникул

27 декабря 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Россияне должны сами решать, сколько должны длиться их новогодние каникулы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянам нужно дать право самим решать, сколько должны длиться новогодние каникулы. Это позволит работодателям не останавливать производство во время январских праздников. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Есть компромиссная позиция, которую неоднократно предлагал Владимир Вольфович Жириновский. Он говорил, что надо взять все выходные дни, которые у нас есть в году, то есть, их ни больше, ни меньше не становится, и пусть человек сам решает, когда ему их использовать. Хочет он взять пять дней в январе, пусть берет. Хочет дополнительные дни оставить на май, пускай оставляет. Это должен решать сам человек со своим работодателем», — сказал Сергей Леонов. Политик подчеркнул, что такое решение будет выгодно и для работника, и для работодателя. «Это будет и работодателю хорошо, потому что можно будет не останавливать производство, движение по бухгалтерии, подписание договоров в январские праздники. Они могут дальше продолжать работу, потому что найдутся люди, которые с удовольствием весной или летом возьмут дополнительные выходные дни и их используют», — уточнил парламентарий. Ранее в Минтруде РФ рассказали, что выходные для россиян по случаю празднования Нового года продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу. Сами каникулы продлятся с 1 по 8 января 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам нужно дать право самим решать, сколько должны длиться новогодние каникулы. Это позволит работодателям не останавливать производство во время январских праздников. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Есть компромиссная позиция, которую неоднократно предлагал Владимир Вольфович Жириновский. Он говорил, что надо взять все выходные дни, которые у нас есть в году, то есть, их ни больше, ни меньше не становится, и пусть человек сам решает, когда ему их использовать. Хочет он взять пять дней в январе, пусть берет. Хочет дополнительные дни оставить на май, пускай оставляет. Это должен решать сам человек со своим работодателем», — сказал Сергей Леонов. Политик подчеркнул, что такое решение будет выгодно и для работника, и для работодателя. «Это будет и работодателю хорошо, потому что можно будет не останавливать производство, движение по бухгалтерии, подписание договоров в январские праздники. Они могут дальше продолжать работу, потому что найдутся люди, которые с удовольствием весной или летом возьмут дополнительные выходные дни и их используют», — уточнил парламентарий. Ранее в Минтруде РФ рассказали, что выходные для россиян по случаю празднования Нового года продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу. Сами каникулы продлятся с 1 по 8 января 2023 года.