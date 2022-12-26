Рогозина прооперировали после ранения

Дмитрий Рогозин успешно перенес операцию и идет на поправку, заявил его помощник
новость из сюжетаДмитрий Рогозин получил ранение при обстреле в Донецке
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин успешно перенес операцию по удалению осколка после ранения. Об этом сообщил его помощник.
«Провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка», — сообщил собеседник агентства. Его слова приводит РИА «Новости». Рогозин уже поправляется.
Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке 21 декабря в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что полученный осколок был неизвлекаем, передает
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