Рогозина прооперировали после ранения

26 декабря 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин успешно перенес операцию и идет на поправку, заявил его помощник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле в Донецке Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин успешно перенес операцию по удалению осколка после ранения. Об этом сообщил его помощник. «Провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка», — сообщил собеседник агентства. Его слова приводит РИА «Новости». Рогозин уже поправляется. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке 21 декабря в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что полученный осколок был неизвлекаем, передает Life . Рогозина экстренно перевезли в Москву, сообщает RT.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин успешно перенес операцию по удалению осколка после ранения. Об этом сообщил его помощник. «Провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка», — сообщил собеседник агентства. Его слова приводит РИА «Новости». Рогозин уже поправляется. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке 21 декабря в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что полученный осколок был неизвлекаем, передает Life. Рогозина экстренно перевезли в Москву, сообщает RT.