Рогозина прооперировали после ранения

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Дмитрий Рогозин успешно перенес операцию и идет на поправку, заявил его помощник Фото:
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Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле в Донецке

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин успешно перенес операцию по удалению осколка после ранения. Об этом сообщил его помощник.

«Провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка», — сообщил собеседник агентства. Его слова приводит РИА «Новости». Рогозин уже поправляется.

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке 21 декабря в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что полученный осколок был неизвлекаем, передает Life. Рогозина экстренно перевезли в Москву, сообщает RT.

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин успешно перенес операцию по удалению осколка после ранения. Об этом сообщил его помощник. «Провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка», — сообщил собеседник агентства. Его слова приводит РИА «Новости». Рогозин уже поправляется. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке 21 декабря в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что полученный осколок был неизвлекаем, передает Life. Рогозина экстренно перевезли в Москву, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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