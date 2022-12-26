26 декабря 2022

ТАСС: в Макеевке расстреляли семью из восьми человек

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В Макеевке в ДНР была расстреляна семья из восьми человек Фото:

В Макеевке (ДНР) была расстреляна семья из восьми человек. Об этом рассказал представитель городской администрации.

«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия», — заявили в администрации, передает ТАСС. Среди погибших трое детей 1, 7 и 9 лет.

Известно, что самому младшему из погибших был всего год. На месте трагедии, которая произошла в Червоногвардейском районе города, работают силовики. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности людей, причастных к убийству.

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В Макеевке (ДНР) была расстреляна семья из восьми человек. Об этом рассказал представитель городской администрации. «Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия», — заявили в администрации, передает ТАСС. Среди погибших трое детей 1, 7 и 9 лет. Известно, что самому младшему из погибших был всего год. На месте трагедии, которая произошла в Червоногвардейском районе города, работают силовики. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности людей, причастных к убийству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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