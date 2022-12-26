ТАСС: в Макеевке расстреляли семью из восьми человек

В Макеевке в ДНР была расстреляна семья из восьми человек
В Макеевке (ДНР) была расстреляна семья из восьми человек. Об этом рассказал представитель городской администрации.
«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия», — заявили в администрации, передает ТАСС. Среди погибших трое детей 1, 7 и 9 лет.
Известно, что самому младшему из погибших был всего год. На месте трагедии, которая произошла в Червоногвардейском районе города, работают силовики. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности людей, причастных к убийству.
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