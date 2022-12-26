В тюменских офисах международного маркетплейса сообщили о сбоях

Сотрудники тюменских офисов Wildberries сообщили о жалобах жителей

27 декабря 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменцы недовольны длинными очередями в офисах Wildberries Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый год дестабилизировал работу тюменских офисов международного маркетплейса Wildberries. Об этом URA.RU сообщили сотрудники компании, которые столкнулись с трудностями на работе в канун Нового года. По их словам, жалобы от тюменцев увеличились кратно. «В первую очередь жалуются на увеличение времени доставки товара. Действительно, заказов много, логистика нагружена. Это традиционное явление перед Новым годом. Время доставки может увеличиться на 2-3 дня. Также часто поступают жалобы на очереди в офисах. Несмотря на то, что все процессы максимально оптимизированы, у нас на обслуживании чаще всего находится один человек. В часы пик, с 17:00 до 20:00, могут образовываться очереди», — сообщил источник URA.RU из числа сотрудников тюменского офиса обслуживания. Международная компания Wildberries вложит в Тюменскую область инвестиций на миллиарды рублей. Предприятие построит в городе крупный логистический центр.

Новый год дестабилизировал работу тюменских офисов международного маркетплейса Wildberries. Об этом URA.RU сообщили сотрудники компании, которые столкнулись с трудностями на работе в канун Нового года. По их словам, жалобы от тюменцев увеличились кратно. «В первую очередь жалуются на увеличение времени доставки товара. Действительно, заказов много, логистика нагружена. Это традиционное явление перед Новым годом. Время доставки может увеличиться на 2-3 дня. Также часто поступают жалобы на очереди в офисах. Несмотря на то, что все процессы максимально оптимизированы, у нас на обслуживании чаще всего находится один человек. В часы пик, с 17:00 до 20:00, могут образовываться очереди», — сообщил источник URA.RU из числа сотрудников тюменского офиса обслуживания. Международная компания Wildberries вложит в Тюменскую область инвестиций на миллиарды рублей. Предприятие построит в городе крупный логистический центр.