26 декабря 2022

В Екатеринбурге преподаватель в колледже напал на подростка с кулаками

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В УрФЮРк студенты сняли на видео, как преподаватель угрожает студенту Фото:

Преподаватель Уральского финансово-юридического колледжа в Екатеринбурге устроил потасовку с одним из студентов. Ему не понравилось, что молодой человек матерился в аудитории. Информацию об этом URA.RU косвенно подтвердили в учреждении.

«Мы сейчас разбираемся в обстоятельствах, все подробности чуть позже», — рассказали в колледже. По предварительной информации, речь идет о преподавателе Андрее Плотникове. Ему не понравилось, что один из студентов сматерился в аудитории. Он выгнал молодого человека из аудитории, а затем разборки продолжились на улице возле колледжа.

«Куда вы меня тащите? Ты че меня трогаешь вообще?», — цитирует Е1 пострадавшего студента. «Ты че на „ты“ разговариваешь? Малолетка», — отвечает преподаватель. Молодой человек пытался доказать, что это не он матерился, но преподаватель ему не поверил и стал махать кулаками и угрожать. В УМВД по Екатеринбургу на запрос URA.RU пообещали уточнить информацию, обращался ли кто-то из пострадавших в полицию.

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Преподаватель Уральского финансово-юридического колледжа в Екатеринбурге устроил потасовку с одним из студентов. Ему не понравилось, что молодой человек матерился в аудитории. Информацию об этом URA.RU косвенно подтвердили в учреждении. «Мы сейчас разбираемся в обстоятельствах, все подробности чуть позже», — рассказали в колледже. По предварительной информации, речь идет о преподавателе Андрее Плотникове. Ему не понравилось, что один из студентов сматерился в аудитории. Он выгнал молодого человека из аудитории, а затем разборки продолжились на улице возле колледжа. «Куда вы меня тащите? Ты че меня трогаешь вообще?», — цитирует Е1 пострадавшего студента. «Ты че на „ты“ разговариваешь? Малолетка», — отвечает преподаватель. Молодой человек пытался доказать, что это не он матерился, но преподаватель ему не поверил и стал махать кулаками и угрожать. В УМВД по Екатеринбургу на запрос URA.RU пообещали уточнить информацию, обращался ли кто-то из пострадавших в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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