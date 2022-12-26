В Екатеринбурге преподаватель в колледже напал на подростка с кулаками

27 декабря 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

В УрФЮРк студенты сняли на видео, как преподаватель угрожает студенту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преподаватель Уральского финансово-юридического колледжа в Екатеринбурге устроил потасовку с одним из студентов. Ему не понравилось, что молодой человек матерился в аудитории. Информацию об этом URA.RU косвенно подтвердили в учреждении. «Мы сейчас разбираемся в обстоятельствах, все подробности чуть позже», — рассказали в колледже. По предварительной информации, речь идет о преподавателе Андрее Плотникове. Ему не понравилось, что один из студентов сматерился в аудитории. Он выгнал молодого человека из аудитории, а затем разборки продолжились на улице возле колледжа. «Куда вы меня тащите? Ты че меня трогаешь вообще?», — цитирует Е1 пострадавшего студента. «Ты че на „ты“ разговариваешь? Малолетка», — отвечает преподаватель. Молодой человек пытался доказать, что это не он матерился, но преподаватель ему не поверил и стал махать кулаками и угрожать. В УМВД по Екатеринбургу на запрос URA.RU пообещали уточнить информацию, обращался ли кто-то из пострадавших в полицию.

Преподаватель Уральского финансово-юридического колледжа в Екатеринбурге устроил потасовку с одним из студентов. Ему не понравилось, что молодой человек матерился в аудитории. Информацию об этом URA.RU косвенно подтвердили в учреждении. «Мы сейчас разбираемся в обстоятельствах, все подробности чуть позже», — рассказали в колледже. По предварительной информации, речь идет о преподавателе Андрее Плотникове. Ему не понравилось, что один из студентов сматерился в аудитории. Он выгнал молодого человека из аудитории, а затем разборки продолжились на улице возле колледжа. «Куда вы меня тащите? Ты че меня трогаешь вообще?», — цитирует Е1 пострадавшего студента. «Ты че на „ты“ разговариваешь? Малолетка», — отвечает преподаватель. Молодой человек пытался доказать, что это не он матерился, но преподаватель ему не поверил и стал махать кулаками и угрожать. В УМВД по Екатеринбургу на запрос URA.RU пообещали уточнить информацию, обращался ли кто-то из пострадавших в полицию.