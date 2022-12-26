Из курганского хоккейного клуба уходит директор

27 декабря 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Александр Смагин работает в ХК «Зауралье» с 2013 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С поста директора курганского хоккейного клуба «Зауралье» уходит спортсмен из Ижевска Александр Смагин. Об уходе руководителя ХК агентству URA.RU сообщили источники, близкие к клубу. «После почти десяти лет работы из ХК „Зауралье“ уволился директор клуба Александр Смагин. Пока не известно, кто займет его должность», — подчеркнул источник. Другой инсайдер, близкий к сфере предположил, что уход спортивного функционера связан с неутешительными результатами команды в последнее время. Александр Смагин комментировать информацию отказался. В пресс-службе хоккейного клуба корреспонденту URA.RU сообщили, что ожидают окончательного решения руководства. Смагин в клубе работал с 2013 года. Сначала занимал должность генерального менеджера команды, с лета 2021 года стал директором клуба. За свою карьеру хоккеиста мужчина сыграл в командах Ижевска (где также работал тренером), Перми, Нижнекамска и Краснокамска.

С поста директора курганского хоккейного клуба «Зауралье» уходит спортсмен из Ижевска Александр Смагин. Об уходе руководителя ХК агентству URA.RU сообщили источники, близкие к клубу. «После почти десяти лет работы из ХК „Зауралье“ уволился директор клуба Александр Смагин. Пока не известно, кто займет его должность», — подчеркнул источник. Другой инсайдер, близкий к сфере предположил, что уход спортивного функционера связан с неутешительными результатами команды в последнее время. Александр Смагин комментировать информацию отказался. В пресс-службе хоккейного клуба корреспонденту URA.RU сообщили, что ожидают окончательного решения руководства. Смагин в клубе работал с 2013 года. Сначала занимал должность генерального менеджера команды, с лета 2021 года стал директором клуба. За свою карьеру хоккеиста мужчина сыграл в командах Ижевска (где также работал тренером), Перми, Нижнекамска и Краснокамска.