На Белоярской АЭС рассказали, когда начнет работу новый энергоблок

Новый энергоблок на Белоярской АЭС запустят в 2035 году

27 декабря 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

На БАЭС планируется строительство еще одного энергоблока Фото: Анна Майорова © URA.RU Строительство нового энергоблока Белоярской атомной электростанции (Свердловская область) запланировано на 2035 год. До этого времени будут идти подготовительные работы, сообщил на пресс-конференции с журналистами заместитель главного инженера по безопасности и надежности БАЭС Валерий Шаманский. «Утверждена дорожная карта госкорпорации „Росатом“ (куда входит БАЭС, — прим. ред.) по строительству энергоблока №5. В течение 2023 года планируем передать материалы инвестпроекта для капитальных затрат концерна „Росэнергоатом“. В 2024 году мы планируем разработать задание на проектирование сооружения. На 2025-й год запланированы общественные обсуждения и получение положительного заключения экологической экспертизы», — рассказал Шаманский. В 2025 году также планируется завершить все проектные работы, и в конце 2026-2027-м году начнется строительство. Запуск энергоблока планируют на 2035 год. Сейчас на БАЭС эксплуатируется два энергоблока — БН-600 и БН-800. Мощность энергоблока № 5 составит 1200 МВт.

Строительство нового энергоблока Белоярской атомной электростанции (Свердловская область) запланировано на 2035 год. До этого времени будут идти подготовительные работы, сообщил на пресс-конференции с журналистами заместитель главного инженера по безопасности и надежности БАЭС Валерий Шаманский. «Утверждена дорожная карта госкорпорации „Росатом“ (куда входит БАЭС, — прим. ред.) по строительству энергоблока №5. В течение 2023 года планируем передать материалы инвестпроекта для капитальных затрат концерна „Росэнергоатом“. В 2024 году мы планируем разработать задание на проектирование сооружения. На 2025-й год запланированы общественные обсуждения и получение положительного заключения экологической экспертизы», — рассказал Шаманский. В 2025 году также планируется завершить все проектные работы, и в конце 2026-2027-м году начнется строительство. Запуск энергоблока планируют на 2035 год. Сейчас на БАЭС эксплуатируется два энергоблока — БН-600 и БН-800. Мощность энергоблока № 5 составит 1200 МВт.