Тюменцам разрешат шуметь в неположенное время

27 декабря 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Новогодние вечеринки тюменцы могут проводить до 4:00 1 января, не боясь штрафов за шум Фото: Дарья Попова © URA.RU В новогоднюю ночь жители Тюменской области смогут шумно отмечать праздник до 4:00. Об этом говорится в региональном законе «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области». В обычные дни «часы тишины» начинаются в 22:00. «Закон регулирует правоотношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан. Положения настоящего закона не распространяются на действия, совершаемые в период с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января», — говорится в законе Тюменской области об обеспечении тишины. На протяжении года тюменцам запрещено шуметь с 22:00 до 8:00 по будням, с 22:00 до 9:00 в выходные, и с 13:00 до 15:00 ежедневно. Однако в новогоднюю ночь предусмотрено время на празднование, в период которого штрафовать жителей не будут. В остальные же дни взыскание для физлиц за нарушение тишины и покоя составляет от 1 000 до 2 000 рублей.

В новогоднюю ночь жители Тюменской области смогут шумно отмечать праздник до 4:00. Об этом говорится в региональном законе «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области». В обычные дни «часы тишины» начинаются в 22:00. «Закон регулирует правоотношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан. Положения настоящего закона не распространяются на действия, совершаемые в период с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января», — говорится в законе Тюменской области об обеспечении тишины. На протяжении года тюменцам запрещено шуметь с 22:00 до 8:00 по будням, с 22:00 до 9:00 в выходные, и с 13:00 до 15:00 ежедневно. Однако в новогоднюю ночь предусмотрено время на празднование, в период которого штрафовать жителей не будут. В остальные же дни взыскание для физлиц за нарушение тишины и покоя составляет от 1 000 до 2 000 рублей.