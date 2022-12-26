В ХМАО растет число заболевших свиным гриппом среди взрослых

В ХМАО число больных свиным гриппом взрослых выросло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

В ХМАО выросло число заболевших гриппом, в том числе свиным, среди взрослого населения округа. Заместитель руководителя Роспотребнадзора округа Инна Кудрявцева отметила, что количество заразившихся ОРВИ и гриппом взрослых выросло на 17,4 процента за неделю, а в числе самых распространенных штаммов лидирует вирус свиного гриппа A (H1N1).

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ высокая, и среди детского населения, и среди взрослого. За последнюю неделю мониторинга циркулирующих вирусов число заболевших взрослых в округе выросло на 17,4%. По результатам мониторинга чаще всего по результатам тестирования выявляется вирус гриппа А (Н1N1) — его доля 30,78%. На втором месте по частоте распространения несубтипированный вирус гриппа типа А, на третьем — COVD-19», — прокомментировала Кудрявцева.

По данным Роспотребнадзора, отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в старшей возрастной группе — количество заболевших от 65 лет за неделю выросло на 44,3 процента. Чаще всего жители заражаются в общественных местах — таких случаев за неделю выявлено 267. В семейных очагах заразились 76 пациентов. Завозных случаев ОРВИ и гриппа не зарегистрировано.

Ранее URA.RU писало о симптомах и осложнениях свиного гриппа, о которых рассказал врач из ХМАО. Болезнь протекает с высокой температурой и ломотой, а осложняется пневмонией и менингитом.