На «Уралвагонзаводе» вводится масочный режим

Сотрудники УВЗ должны будут носить маски на территории предприятия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Руководство «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) с 29 декабря вводит на территории предприятия масочный режим. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров на заводе.

«Сотрудники ознакомились с приказом. С 29 декабря на территории завода вводится масочный режим», — сообщил собеседник агентства. Другой источник уточнил, что после вступления приказа в силу обещают не пропускать на территорию завода.

Кроме этого, сотрудникам напомнили о необходимости обрабатывать руки антисептиком и соблюдать правила гигиены. Введение масочного режима связано с распространением в Свердловской области ОРВИ. Сроки окончания масочного режима пока не известны. Детали приказа должны быть доведены до всех сотрудников

URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. Ответа на момент публикации не поступало.