26 декабря 2022

На «Уралвагонзаводе» вводится масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытое заседание совета по развитию рекреационных и общественных пространств в муниципальном образовании город Екатеринбург в зале Союза архитекторов Свердловской области. Екатеринбург, мужчина в маске
Сотрудники УВЗ должны будут носить маски на территории предприятия Фото:

Руководство «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) с 29 декабря вводит на территории предприятия масочный режим. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров на заводе.

«Сотрудники ознакомились с приказом. С 29 декабря на территории завода вводится масочный режим», — сообщил собеседник агентства. Другой источник уточнил, что после вступления приказа в силу обещают не пропускать на территорию завода.

Кроме этого, сотрудникам напомнили о необходимости обрабатывать руки антисептиком и соблюдать правила гигиены. Введение масочного режима связано с распространением в Свердловской области ОРВИ. Сроки окончания масочного режима пока не известны. Детали приказа должны быть доведены до всех сотрудников

URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. Ответа на момент публикации не поступало.

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Руководство «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) с 29 декабря вводит на территории предприятия масочный режим. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров на заводе. «Сотрудники ознакомились с приказом. С 29 декабря на территории завода вводится масочный режим», — сообщил собеседник агентства. Другой источник уточнил, что после вступления приказа в силу обещают не пропускать на территорию завода. Кроме этого, сотрудникам напомнили о необходимости обрабатывать руки антисептиком и соблюдать правила гигиены. Введение масочного режима связано с распространением в Свердловской области ОРВИ. Сроки окончания масочного режима пока не известны. Детали приказа должны быть доведены до всех сотрудников URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. Ответа на момент публикации не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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