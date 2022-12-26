На «Уралвагонзаводе» вводится масочный режим

Руководство «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) с 29 декабря вводит на территории предприятия масочный режим. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров на заводе.
«Сотрудники ознакомились с приказом. С 29 декабря на территории завода вводится масочный режим», — сообщил собеседник агентства. Другой источник уточнил, что после вступления приказа в силу обещают не пропускать на территорию завода.
Кроме этого, сотрудникам напомнили о необходимости обрабатывать руки антисептиком и соблюдать правила гигиены. Введение масочного режима связано с распространением в Свердловской области ОРВИ. Сроки окончания масочного режима пока не известны. Детали приказа должны быть доведены до всех сотрудников
URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. Ответа на момент публикации не поступало.
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