Челябинский сенатор выступила за запрет абортов

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за запрет абортов. Свое мнение она высказала 27 декабря на пресс-конференции, посвященной демографической ситуации в стране.
«Если мы спокойно относимся к убийству детей в утробе матери — значит где-то мы не туда свернули. Сегодня до 12 недель женщина в России может сделать аборт за счет государства», — заявила Павлова в студии «Большой редакции».
Сенатор заявила, что для женщины аборт — это всегда духовный выбор. И если она на него соглашается, то для нее всегда будут негативные последствия.
«Мы тему запрета абортов обсуждали на межфракционной группе в Государственной Думе. Патриарх благословил нас на такую работу. Вопрос в том, что нас долго погружали в абортивное мышление и пришло время это менять», — отметила сенатор.
Павлова добавила, что фармацевтические гиганты уже создали новую категорию абортов без участия врача. Женщине достаточно выпить таблетку, и происходит самопроизвольный выкидыш без участия врачей. Этот сложный вопрос государству также предстоит урегулировать.
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