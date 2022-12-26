26 декабря 2022

Челябинский сенатор выступила за запрет абортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, павлова маргарита
Маргарита Павлова заявила, что общество погрузили в абортивное мышление Фото:

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за запрет абортов. Свое мнение она высказала 27 декабря на пресс-конференции, посвященной демографической ситуации в стране.

«Если мы спокойно относимся к убийству детей в утробе матери — значит где-то мы не туда свернули. Сегодня до 12 недель женщина в России может сделать аборт за счет государства», — заявила Павлова в студии «Большой редакции».

Сенатор заявила, что для женщины аборт — это всегда духовный выбор. И если она на него соглашается, то для нее всегда будут негативные последствия.

«Мы тему запрета абортов обсуждали на межфракционной группе в Государственной Думе. Патриарх благословил нас на такую работу. Вопрос в том, что нас долго погружали в абортивное мышление и пришло время это менять», — отметила сенатор.

Павлова добавила, что фармацевтические гиганты уже создали новую категорию абортов без участия врача. Женщине достаточно выпить таблетку, и происходит самопроизвольный выкидыш без участия врачей. Этот сложный вопрос государству также предстоит урегулировать.

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Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за запрет абортов. Свое мнение она высказала 27 декабря на пресс-конференции, посвященной демографической ситуации в стране. «Если мы спокойно относимся к убийству детей в утробе матери — значит где-то мы не туда свернули. Сегодня до 12 недель женщина в России может сделать аборт за счет государства», — заявила Павлова в студии «Большой редакции». Сенатор заявила, что для женщины аборт — это всегда духовный выбор. И если она на него соглашается, то для нее всегда будут негативные последствия. «Мы тему запрета абортов обсуждали на межфракционной группе в Государственной Думе. Патриарх благословил нас на такую работу. Вопрос в том, что нас долго погружали в абортивное мышление и пришло время это менять», — отметила сенатор. Павлова добавила, что фармацевтические гиганты уже создали новую категорию абортов без участия врача. Женщине достаточно выпить таблетку, и происходит самопроизвольный выкидыш без участия врачей. Этот сложный вопрос государству также предстоит урегулировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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