Челябинский сенатор выступила за запрет абортов

27 декабря 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Маргарита Павлова заявила, что общество погрузили в абортивное мышление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за запрет абортов. Свое мнение она высказала 27 декабря на пресс-конференции, посвященной демографической ситуации в стране. «Если мы спокойно относимся к убийству детей в утробе матери — значит где-то мы не туда свернули. Сегодня до 12 недель женщина в России может сделать аборт за счет государства», — заявила Павлова в студии «Большой редакции». Сенатор заявила, что для женщины аборт — это всегда духовный выбор. И если она на него соглашается, то для нее всегда будут негативные последствия. «Мы тему запрета абортов обсуждали на межфракционной группе в Государственной Думе. Патриарх благословил нас на такую работу. Вопрос в том, что нас долго погружали в абортивное мышление и пришло время это менять», — отметила сенатор. Павлова добавила, что фармацевтические гиганты уже создали новую категорию абортов без участия врача. Женщине достаточно выпить таблетку, и происходит самопроизвольный выкидыш без участия врачей. Этот сложный вопрос государству также предстоит урегулировать.

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за запрет абортов. Свое мнение она высказала 27 декабря на пресс-конференции, посвященной демографической ситуации в стране. «Если мы спокойно относимся к убийству детей в утробе матери — значит где-то мы не туда свернули. Сегодня до 12 недель женщина в России может сделать аборт за счет государства», — заявила Павлова в студии «Большой редакции». Сенатор заявила, что для женщины аборт — это всегда духовный выбор. И если она на него соглашается, то для нее всегда будут негативные последствия. «Мы тему запрета абортов обсуждали на межфракционной группе в Государственной Думе. Патриарх благословил нас на такую работу. Вопрос в том, что нас долго погружали в абортивное мышление и пришло время это менять», — отметила сенатор. Павлова добавила, что фармацевтические гиганты уже создали новую категорию абортов без участия врача. Женщине достаточно выпить таблетку, и происходит самопроизвольный выкидыш без участия врачей. Этот сложный вопрос государству также предстоит урегулировать.