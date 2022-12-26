В Тюменской области мошенники под видом врачей обманывают пенсионеров

Мошенники незаметно подменяют очки уже после оплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) под видом врачей-окулистов мошенники предлагают купить горожанам хорошие очки, которые впоследствии подменяют на некачественные. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала дочь потерпевшей пенсионерки.

«Мама проживает в Ишиме, ей 72 года. К ней в дверь постучался мужчина, она открыла. Тот начал задавать вопросы, интересоваться, давно ли она была у окулиста, как у нее дела со зрением. Предложил примерить очки. Мама мне сказала, что очки были тяжелые. Когда примерила, ей было в них комфортно, никаких бликов», — рассказывает тюменка.

Далее, по словам женщины, ее мать решила выкупить понравившиеся очки. И пока она доставала деньги, мужчина незаметно подменил ей их. «Мама заметила подмену уже после того, как он ушел. Новые очки оказались легкими и бликовали, она в них плохо видела в отличие от тех, что примеряла изначально», — добавляет дочь потерпевшей.

Со слов женщины, ее мать не обращалась в полицию. По указанному в документе на очках номеру телефона корреспонденту агентства не удалось дозвониться до сотрудников фирмы. Агентство запросило комментарий у юриста. Тот пояснил, что если потерпевшей и ее дочери кажется, что их права ущемлены, то они могут обратиться в суд и урегулировать конфликт между сторонами в правовом поле.