Пермяк отсудил за бракованную мебель в три раза больше, чем потратил

Общая стоимость мебели для кухни — 81 тысяча рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Перми отсудил около 250 тысяч рублей у местного предпринимателя за бракованную мебель. Пермяк заказал корпусную мебель для кухни на 81 тысячу рублей, а позже обнаружил, что она не соответствует описанию, а многие детали были повреждены или отсутствовали, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Взыскать с ИП в пользу Закирова И. И. 81 800 рублей, неустойку в размере 81 800 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 86 800 рублей, в возмещение судебных расходов 343 рубля, расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 рублей», — говорится в решении. Также предприниматель обязан демонтировать за свой счет всю установленную в квартире истца мебель.

Дефекты в товаре обнаружились во время сборки. Часть из них не подходила по размерам, у шкафов отсутствовали доводчики и ручки, у двери была повреждена поверхность. Дизайн мебели не позволял установить вытяжку и газовую трубу. На претензии ответчик заявил, что ошибки при изготовлении материала были допущены из-за неверных замеров заказчиком и предложил переделать все за отдельную плату. Помимо всего этого поставщик нарушил сроки поставки, которые были прописаны в договоре. После отказа предпринимателя за свой счет исправить работу пермяк обратился в суд.