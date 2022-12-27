ФАС требует от «Мегафона» снизить цены

27 декабря 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

ФАС требует от «Мегафона» снизить цены, сообщает служба Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от оператора мобильной связи «Мегафона» снизить цены. До этого оператор повысил цены на услуги связи на 12%. Об этом сообщает telegram-канал ФАС России. «В мае текущего года оператор необоснованно повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Служба предписала „Мегафону“ снизить их до экономически обоснованного уровня», — утоняется в службе. Помимо этого на оператора планируют наложить оборотный штраф. URA.RU отправило соответствующий запрос в компанию «Мегафон». Ответ ожидается. Также в октябре 2022 года ФАС признала оператора МТС нарушителем антимонопольного законодательства. МТС повышала цены на свои услуги практически до 10%. Ранее сообщалось, что в России снизилась скорость мобильного интернета. Это связано с проблемами LTE и прекращением поставок в страну сетевого оборудования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от оператора мобильной связи «Мегафона» снизить цены. До этого оператор повысил цены на услуги связи на 12%. Об этом сообщает telegram-канал ФАС России. «В мае текущего года оператор необоснованно повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Служба предписала „Мегафону“ снизить их до экономически обоснованного уровня», — утоняется в службе. Помимо этого на оператора планируют наложить оборотный штраф. URA.RU отправило соответствующий запрос в компанию «Мегафон». Ответ ожидается. Также в октябре 2022 года ФАС признала оператора МТС нарушителем антимонопольного законодательства. МТС повышала цены на свои услуги практически до 10%. Ранее сообщалось, что в России снизилась скорость мобильного интернета. Это связано с проблемами LTE и прекращением поставок в страну сетевого оборудования.