«Известия»: Россия рискует лишиться быстрого мобильного интернета

18 ноября 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Проблема низкой скорости интернета уже появилась в ряде регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ряде городов-миллионников России зафиксировано падение скорости мобильного интернета. Представители операторов связи объяснили это проблемами с диапазоном для LTE и прекращением поставок в Россию сетевого оборудования. «В Минцифры признают проблему, но лишь для некоторых городов-миллионников. Выход из ситуации в ведомстве видят в совместном использовании спектра и передаче под LTE частот, изначально выделенных для 3G», — сообщает газета «Известия». Рост количества пользователей LTE и увеличение трафика привел к острой нехватке радиочастотного ресурса, выделенного в 2016 году. К примеру, в Москве за два года трафик вырос на 27%,в Подмосковье — на 30%, при этом 70% потребителей предпочитают тяжелый контент, к примеру, видео. Кроме того, в этом году в Россию ограничили поставки нового оборудования. «Кардинальным способом преодоления дефицита можно считать выделение операторам частотного ресурса под стандарт 5G. Но пока для него нет отечественного оборудования и не выделены частоты», — цитируют слова эксперта газета. Ранее стало известно, что россияне назвали «МегаФон» лучшим сотовым оператором по покрытию сети и скорости интернета. Об этом говорится в исследовании, которое сделала международная компания Ookla.

В ряде городов-миллионников России зафиксировано падение скорости мобильного интернета. Представители операторов связи объяснили это проблемами с диапазоном для LTE и прекращением поставок в Россию сетевого оборудования. «В Минцифры признают проблему, но лишь для некоторых городов-миллионников. Выход из ситуации в ведомстве видят в совместном использовании спектра и передаче под LTE частот, изначально выделенных для 3G», — сообщает газета «Известия». Рост количества пользователей LTE и увеличение трафика привел к острой нехватке радиочастотного ресурса, выделенного в 2016 году. К примеру, в Москве за два года трафик вырос на 27%,в Подмосковье — на 30%, при этом 70% потребителей предпочитают тяжелый контент, к примеру, видео. Кроме того, в этом году в Россию ограничили поставки нового оборудования. «Кардинальным способом преодоления дефицита можно считать выделение операторам частотного ресурса под стандарт 5G. Но пока для него нет отечественного оборудования и не выделены частоты», — цитируют слова эксперта газета. Ранее стало известно, что россияне назвали «МегаФон» лучшим сотовым оператором по покрытию сети и скорости интернета. Об этом говорится в исследовании, которое сделала международная компания Ookla.