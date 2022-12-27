Мишустин напомнил военнослужащим о дополнительных льготах

Мишустин: военнослужащие имеют право на выплаты, земельные участки и льготное высшее образование
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Мишустин рассказал о льготах для военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, на котором рассказал о дополнительных мерах поддержки военнослужащих. Информация об этом была опубликована на официальном telegram-канале Правительства России.

«Выделяются средства на дополнительные меры помощи: мобилизованным гражданам — единовременная выплата, военнослужащим, задействованным в спецоперации, — ежемесячные выплаты», — говорится в сообщении. Он также напомнил, что в Московской области, в Республике Крым и Севастополе властям было рекомендовано принять законодательные акты, обеспечивающие предоставление земельных участков отличившимся в спецоперации военнослужащим и членам их семей на безвозмездной основе.

Кроме того он напомнил, что Госдумой РФ был принят закон, позволяющий сформировать квоту для участников СВО и их детей для поступления в вузы. Ей смогут воспользоваться Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества и дети военнослужащих, получивших ранения в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что Совет Федерации РФ одобрил законопроект о предоставлении квоты на обучение в вузах для участников СВО. Об этом рассказывал RT. Сообщалось, что участники СВО и их дети получат возможность обучаться за счет бюджета по программам бакалавриата и специалитета.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, на котором рассказал о дополнительных мерах поддержки военнослужащих. Информация об этом была опубликована на официальном telegram-канале Правительства России. «Выделяются средства на дополнительные меры помощи: мобилизованным гражданам — единовременная выплата, военнослужащим, задействованным в спецоперации, — ежемесячные выплаты», — говорится в сообщении. Он также напомнил, что в Московской области, в Республике Крым и Севастополе властям было рекомендовано принять законодательные акты, обеспечивающие предоставление земельных участков отличившимся в спецоперации военнослужащим и членам их семей на безвозмездной основе. Кроме того он напомнил, что Госдумой РФ был принят закон, позволяющий сформировать квоту для участников СВО и их детей для поступления в вузы. Ей смогут воспользоваться Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества и дети военнослужащих, получивших ранения в зоне боевых действий. Ранее стало известно, что Совет Федерации РФ одобрил законопроект о предоставлении квоты на обучение в вузах для участников СВО. Об этом рассказывал RT. Сообщалось, что участники СВО и их дети получат возможность обучаться за счет бюджета по программам бакалавриата и специалитета.
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