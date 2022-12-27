Мишустин напомнил военнослужащим о дополнительных льготах

Мишустин: военнослужащие имеют право на выплаты, земельные участки и льготное высшее образование

27 декабря 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мишустин рассказал о льготах для военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, на котором рассказал о дополнительных мерах поддержки военнослужащих. Информация об этом была опубликована на официальном telegram-канале Правительства России. «Выделяются средства на дополнительные меры помощи: мобилизованным гражданам — единовременная выплата, военнослужащим, задействованным в спецоперации, — ежемесячные выплаты», — говорится в сообщении. Он также напомнил, что в Московской области, в Республике Крым и Севастополе властям было рекомендовано принять законодательные акты, обеспечивающие предоставление земельных участков отличившимся в спецоперации военнослужащим и членам их семей на безвозмездной основе. Кроме того он напомнил, что Госдумой РФ был принят закон, позволяющий сформировать квоту для участников СВО и их детей для поступления в вузы. Ей смогут воспользоваться Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества и дети военнослужащих, получивших ранения в зоне боевых действий. Ранее стало известно, что Совет Федерации РФ одобрил законопроект о предоставлении квоты на обучение в вузах для участников СВО. Об этом рассказывал RT. Сообщалось, что участники СВО и их дети получат возможность обучаться за счет бюджета по программам бакалавриата и специалитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, на котором рассказал о дополнительных мерах поддержки военнослужащих. Информация об этом была опубликована на официальном telegram-канале Правительства России. «Выделяются средства на дополнительные меры помощи: мобилизованным гражданам — единовременная выплата, военнослужащим, задействованным в спецоперации, — ежемесячные выплаты», — говорится в сообщении. Он также напомнил, что в Московской области, в Республике Крым и Севастополе властям было рекомендовано принять законодательные акты, обеспечивающие предоставление земельных участков отличившимся в спецоперации военнослужащим и членам их семей на безвозмездной основе. Кроме того он напомнил, что Госдумой РФ был принят закон, позволяющий сформировать квоту для участников СВО и их детей для поступления в вузы. Ей смогут воспользоваться Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества и дети военнослужащих, получивших ранения в зоне боевых действий. Ранее стало известно, что Совет Федерации РФ одобрил законопроект о предоставлении квоты на обучение в вузах для участников СВО. Об этом рассказывал RT. Сообщалось, что участники СВО и их дети получат возможность обучаться за счет бюджета по программам бакалавриата и специалитета.