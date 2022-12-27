В Кольцово появился новый прямой рейс на юг России

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила рейс Екатеринбург — Минеральны Воды Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

«Наша авиакомпания начала выполнение новой программы прямых рейсов. Таким образом, теперь можно улететь из Екатеринбурга в Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Минеральные Воды теперь также смогут улететь жители Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Казани и Самары. «Расписание рейсов новой программы составлено так, чтобы пассажиры могли спланировать свое путешествие. А прямые рейсы без пересадок в Москве позволят сэкономить время и бюджет», — отметили в авиакомпании.