В ближайшие дни курганцев ожидают морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие трое суток, 28, 29 и 30 декабря, в Кургане и Курганской области похолодает. Об этом сообщает курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В среду, 28 декабря, в Зауралье будет преимущественно без осадков, переменная облачность, ветер северо-восточный 2-7 м/с. Ночью температура воздуха будет опускаться до -26, днем воздух прогреется до -11 — 16 градусов.

В ночь на 29 декабря будет -17 -22 градуса, местами до -32. Днем 29 декабря -12 -17 градусов», — рассказали URA.RU курганские синоптики.

Чуть потеплеет в ночь на 30 декабря: до -16 -22 градусов, ночью до -26. Днем 30 декабря будет -10 — 15 градусов.