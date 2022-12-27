Россиянам рассказали, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью

Диетолог: без вреда здоровью на Новый год можно выпить пару бокалов белого сухого вина

28 декабря 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь можно выпить пару бокалов белого сухого вина Фото: Анна Майорова © URA.RU В новогоднюю ночь можно выпить пару бокалов белого сухого вина. Как пояснила врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова, такая доза считается безопасной для человека. «Пара бокалов белого сухого вина считается безопасной для здоровья человека. При этом от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться», — пишет РИА Новости со ссылкой на Татьяну Залетову. Врач-диетолог пояснила, что белое вино является максимально некалорийным алкоголем. «В таком вине содержится мало этилового спирта — это снижает нагрузку на печень», — добавила Залетова. По ее мнению, если не хочется отказываться от шампанского, то можно выпить бокал, а потом перейти на сухое вино. Залетова считает, что нельзя смешивать алкоголь со сладкими напитками, потому что это усиливает его всасывание в кровь — так человек быстрее пьянеет. Спиртные напитки можно смешивать, если они примерно одного градуса.

В новогоднюю ночь можно выпить пару бокалов белого сухого вина. Как пояснила врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова, такая доза считается безопасной для человека. «Пара бокалов белого сухого вина считается безопасной для здоровья человека. При этом от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться», — пишет РИА Новости со ссылкой на Татьяну Залетову. Врач-диетолог пояснила, что белое вино является максимально некалорийным алкоголем. «В таком вине содержится мало этилового спирта — это снижает нагрузку на печень», — добавила Залетова. По ее мнению, если не хочется отказываться от шампанского, то можно выпить бокал, а потом перейти на сухое вино. Залетова считает, что нельзя смешивать алкоголь со сладкими напитками, потому что это усиливает его всасывание в кровь — так человек быстрее пьянеет. Спиртные напитки можно смешивать, если они примерно одного градуса.