В Германии раскрыли цели Зеленского на «мирный саммит» по Украине

Frankfurter Rundschau: Зеленский создает видимость дипломатии по Украине ради выгоды

28 декабря 2022 в 08:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заботится о политических позициях, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести «мирные переговоры», чтобы показать Западу, что он старается для урегулирования конфликта. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. «Когда Украина предлагает международный мирный саммит, Киев в первую очередь заботится о завоевании дипломатических и политических позиций, а не о серьезных переговорах с Россией. После военных успехов на поле боя и политического прогресса президент Владимир Зеленский своим визитом в Вашингтон должен показать украинцам и их союзникам, что его правительство делает все возможное для прекращения конфликта», — сообщает Frankfurter Rundschau. По мнению издания, Украина хочет, чтобы ее цели никто не забыл, поэтому они повторяются в СМИ и в демократическом обществе. Этим объясняется требование вывода российских военных с территории страны и отсутствие наказания для военных преступников, уточняет Frankfurter Rundschau. Мирные переговоры между Москвой и Киевом сейчас нереальны, потому что каждая из сторон убеждена в возможности победить, передает немецкая газета. На прошлой неделе Зеленский съездил в Вашингтон и пообщался с президентом США Джо Байденом, передает Пятый канал. США пообещали отправить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает «Утро.ру» Этот визит и просьбы украинского лидера поставить еще больше оружия указывают на желание продолжать боевые действия, пишет The Wall Street Journal. При этом по информации издания, в Офисе президента Украины готовят план мирного договора с РФ. При этом ранее в Офисе президента Украины заявляли, что не пойдут на компромиссы с Россией и никаких новых «Минских соглашений» не будет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести «мирные переговоры», чтобы показать Западу, что он старается для урегулирования конфликта. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. «Когда Украина предлагает международный мирный саммит, Киев в первую очередь заботится о завоевании дипломатических и политических позиций, а не о серьезных переговорах с Россией. После военных успехов на поле боя и политического прогресса президент Владимир Зеленский своим визитом в Вашингтон должен показать украинцам и их союзникам, что его правительство делает все возможное для прекращения конфликта», — сообщает Frankfurter Rundschau. По мнению издания, Украина хочет, чтобы ее цели никто не забыл, поэтому они повторяются в СМИ и в демократическом обществе. Этим объясняется требование вывода российских военных с территории страны и отсутствие наказания для военных преступников, уточняет Frankfurter Rundschau. Мирные переговоры между Москвой и Киевом сейчас нереальны, потому что каждая из сторон убеждена в возможности победить, передает немецкая газета. На прошлой неделе Зеленский съездил в Вашингтон и пообщался с президентом США Джо Байденом, передает Пятый канал. США пообещали отправить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает «Утро.ру» Этот визит и просьбы украинского лидера поставить еще больше оружия указывают на желание продолжать боевые действия, пишет The Wall Street Journal. При этом по информации издания, в Офисе президента Украины готовят план мирного договора с РФ. При этом ранее в Офисе президента Украины заявляли, что не пойдут на компромиссы с Россией и никаких новых «Минских соглашений» не будет.