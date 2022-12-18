18 декабря 2022

В офисе Зеленского отказались от компромиссов с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В Офисе Владимира Зеленского заявили, что никаких Минских соглашений в пользу РФ не будет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Никаких компромиссов с Россией не будет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«В этой [спецоперации] будет только один победитель. Не будет никаких компромиссов или новых „Минских соглашений“ в пользу русских», — написал Подоляк в социальной сети Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никаких территориальных уступок России не будет, передает Царьград. РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент украинский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

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Никаких компромиссов с Россией не будет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «В этой [спецоперации] будет только один победитель. Не будет никаких компромиссов или новых „Минских соглашений“ в пользу русских», — написал Подоляк в социальной сети Twitter. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никаких территориальных уступок России не будет, передает Царьград. РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент украинский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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