В офисе Зеленского отказались от компромиссов с Россией

В Офисе Владимира Зеленского заявили, что никаких Минских соглашений в пользу РФ не будет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Никаких компромиссов с Россией не будет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В этой [спецоперации] будет только один победитель. Не будет никаких компромиссов или новых „Минских соглашений“ в пользу русских», — написал Подоляк в социальной сети Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никаких территориальных уступок России не будет, передает Царьград. РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент украинский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!