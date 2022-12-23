WSJ: визит Зеленского в США говорит о его стремлении к войне

23 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В ходе визита Зеленский запросил очередную партию оружия, пишет WSJ Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским США и его просьбы о новых поставках американского оружия ведут исключительно к сценарию продолжения боевых действий, который полностью устраивает украинские власти. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «В ходе визита в Вашингтон Зеленский просил больше оружия и как можно быстрее, что показывает стремление украинского лидера к продолжению боевых действий», — пишет газета . В материале подчеркивается, что в выступлении в Конгрессе США Зеленский отверг начало каких-либо мирных переговоров с включением различных компромиссов. Президент США Джо Байден, в свою очередь, поддержал такие устремления украинского президента и заявил о полной будущей поддержке Украины. Одновременно с этим, в ходе пресс-конференции Зеленский и Байден заявляли, что готовы работать для «справедливого мира» с Россией. Ранее в Кремле прокомментировали «мирный план» Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он «не соответствует нынешним реалиям». Российский посол в США Анатолий Антонов также подтвердил, что визит украинского лидера в Вашингтон говорит лишь о намерении властей Украины «продолжать стравливать украинский и российский народы», передает RT.

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским США и его просьбы о новых поставках американского оружия ведут исключительно к сценарию продолжения боевых действий, который полностью устраивает украинские власти. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «В ходе визита в Вашингтон Зеленский просил больше оружия и как можно быстрее, что показывает стремление украинского лидера к продолжению боевых действий», — пишет газета. В материале подчеркивается, что в выступлении в Конгрессе США Зеленский отверг начало каких-либо мирных переговоров с включением различных компромиссов. Президент США Джо Байден, в свою очередь, поддержал такие устремления украинского президента и заявил о полной будущей поддержке Украины. Одновременно с этим, в ходе пресс-конференции Зеленский и Байден заявляли, что готовы работать для «справедливого мира» с Россией. Ранее в Кремле прокомментировали «мирный план» Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он «не соответствует нынешним реалиям». Российский посол в США Анатолий Антонов также подтвердил, что визит украинского лидера в Вашингтон говорит лишь о намерении властей Украины «продолжать стравливать украинский и российский народы», передает RT.