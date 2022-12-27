Deutschlandfunk Kultur: Запад не сможет поставить на колени экономику России в новом году

28 декабря 2022 в 08:46 Размер текста - 17 +

Экономика РФ сократится на 2,3%, согласно прогнозам МВФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российскую экономику в следующем году ожидает небольшой спад, но санкции не поставят ее «на колени». Об этом сообщает немецкое радио Deutschlandfunk Kultur. «По оценкам Международного валютного фонда российская экономика сократится в следующем году на 2,3%. Специалисты Всемирного банка и Deutsche Bank считают, что показатели будут несколько хуже. Но, согласно всем прогнозам, российскую экономику и в следующем году не удастся поставить на колени санкциями», — передает Deutschlandfunk Kultur . Одной из причин стойкости российской экономики стал рост мировых цен на нефть и газ, за счет этого стране удается зарабатывать на меньших объемах экспорта. Многие санкции вступают в силу только сейчас и поэтому их влияние пока незаметно, пишет Deutschlandfunk Kultur. Также издание отмечает, что не все иностранные компании ушли с российского рынка, некоторые из них продали бизнес местным предпринимателям. Россия ввела параллельный импорт, чтобы заменить ушедшие компании. Запад ввел антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Некоторые страны отказались от нефти и газа из РФ, Евросоюз согласовал эмбарго на российскую нефть. В Центробанке признали, что нефтяное эмбарго увеличит давление на рубль и негативно скажется на величие экспорта из страны. Россия отправила половину нефти в Азию до введения этих ограничений, сообщало Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и трейдеров. Россия сможет увеличить экспорт нефти на 7,5% по итогам года, сообщает телеканал 360 со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российскую экономику в следующем году ожидает небольшой спад, но санкции не поставят ее «на колени». Об этом сообщает немецкое радио Deutschlandfunk Kultur. «По оценкам Международного валютного фонда российская экономика сократится в следующем году на 2,3%. Специалисты Всемирного банка и Deutsche Bank считают, что показатели будут несколько хуже. Но, согласно всем прогнозам, российскую экономику и в следующем году не удастся поставить на колени санкциями», — передает Deutschlandfunk Kultur. Одной из причин стойкости российской экономики стал рост мировых цен на нефть и газ, за счет этого стране удается зарабатывать на меньших объемах экспорта. Многие санкции вступают в силу только сейчас и поэтому их влияние пока незаметно, пишет Deutschlandfunk Kultur. Также издание отмечает, что не все иностранные компании ушли с российского рынка, некоторые из них продали бизнес местным предпринимателям. Россия ввела параллельный импорт, чтобы заменить ушедшие компании. Запад ввел антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Некоторые страны отказались от нефти и газа из РФ, Евросоюз согласовал эмбарго на российскую нефть. В Центробанке признали, что нефтяное эмбарго увеличит давление на рубль и негативно скажется на величие экспорта из страны. Россия отправила половину нефти в Азию до введения этих ограничений, сообщало Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и трейдеров. Россия сможет увеличить экспорт нефти на 7,5% по итогам года, сообщает телеканал 360 со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.