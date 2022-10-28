Россия начала подготовку к новым запретам Запада

Reuters: РФ отправила половину своей нефти в Азию в преддверии эмбарго Запада

28 октября 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Россия отгрузила половину своей нефти Urals в Азию, сообщает Reuters Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия отправила половину своей нефти в Азию в преддверии эмбарго Запада. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Eikon и трейдеров. «Поставки российской нефти Urals в Азию выросли до 2,08 млн тонн в период с 1 по 20 октября, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца», — пишет Reuters. Согласно сведениям, погрузка Urals в Индию за этот период установлена на уровне 1,38 миллиона тонн, по сравнению с 1,72 миллиона тонн за тот же период сентября. В частности, поставки в Китай выросли до 0,3 миллионов тонн с 0,1 миллиона тонн, в то время как конечный пункт назначения 0,3 миллиона тонн отгрузки марки в Азию все еще был неясен. Евросоюз и США ввели жесткие санкции против РФ после начала вынужденной спецоперации на Украине и спасению жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Ограничения в отношении РФ периодически расширяются, несмотря на это Правительство Российской Федерации готово к новым запретам со стороны Европы. Ранее Reuters сообщал, что отказ Европы от российской нефти не заведет Москву в тупик. Там отметили, что из азиатской нефтетрейдинговой компании, российские поставщики уже предлагают более выгодные условия. В МИД РФ заявляли, что Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток.

Россия отправила половину своей нефти в Азию в преддверии эмбарго Запада. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Eikon и трейдеров. «Поставки российской нефти Urals в Азию выросли до 2,08 млн тонн в период с 1 по 20 октября, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца», — пишет Reuters. Согласно сведениям, погрузка Urals в Индию за этот период установлена на уровне 1,38 миллиона тонн, по сравнению с 1,72 миллиона тонн за тот же период сентября. В частности, поставки в Китай выросли до 0,3 миллионов тонн с 0,1 миллиона тонн, в то время как конечный пункт назначения 0,3 миллиона тонн отгрузки марки в Азию все еще был неясен. Евросоюз и США ввели жесткие санкции против РФ после начала вынужденной спецоперации на Украине и спасению жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Ограничения в отношении РФ периодически расширяются, несмотря на это Правительство Российской Федерации готово к новым запретам со стороны Европы. Ранее Reuters сообщал, что отказ Европы от российской нефти не заведет Москву в тупик. Там отметили, что из азиатской нефтетрейдинговой компании, российские поставщики уже предлагают более выгодные условия. В МИД РФ заявляли, что Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток.