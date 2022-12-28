Власти Германии призвали готовиться к ядерной угрозе

28 декабря 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

Спецоперация РФ на Украине дала понять, что стоит быть готовыми к ядерной угрозе, заявила Инге Паулини Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конфликт на Украине может привести к ядерной угрозе. Об этом заявила президент Федерального управления по радиационной защите в Германии Инге Паулини. «Спецоперация России на Украине дала понять широкой общественности, что мы должны быть и оставаться готовыми к широкому спектру ядерных чрезвычайных ситуациий», — заявила Паулини. Ее слова приводит телеканал Welt . Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 7 декабря Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие как единственный способ защиты на фоне нарастающей угрозы ядерной войны. Лидер страны отмечает, что ядерное оружие является сдерживающим фактором. 30 сентября президент РФ напомнил, что США — единственная страна, которая применила ядерное оружие, причем дважды, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Конфликт на Украине может привести к ядерной угрозе. Об этом заявила президент Федерального управления по радиационной защите в Германии Инге Паулини. «Спецоперация России на Украине дала понять широкой общественности, что мы должны быть и оставаться готовыми к широкому спектру ядерных чрезвычайных ситуациий», — заявила Паулини. Ее слова приводит телеканал Welt. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 7 декабря Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие как единственный способ защиты на фоне нарастающей угрозы ядерной войны. Лидер страны отмечает, что ядерное оружие является сдерживающим фактором. 30 сентября президент РФ напомнил, что США — единственная страна, которая применила ядерное оружие, причем дважды, сообщает «Федеральное агентство новостей».