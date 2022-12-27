Суд начал оглашать приговор напавшему на пермский вуз Бекмансурову

В Пермском краевом суде началось оглашение приговора Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в классическом университете. В результате нападения погибли шесть человек, еще несколько десятков пострадали. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Рассмотрение уголовного дела началось 5 сентября, в нем 106 томов, а свидетелями выступили более 200 человек. Судьей по делу назначен Сергей Коробейников. Оглашение приговора займет несколько дней», — сообщает корреспондент агентства.
Часть пострадавших при стрельбе заявила к Бекмансурову иски о возмещении морального вреда. Сам он вину полностью признал, с многомилионными исками согласился. Государственный обвинитель запросил для нападавшего пожизненное заключение. В процессе слушанья Бекмансуров заявлял, что страдает психическим расстройством и требовал проведения повторной экспертизы, но суд ему в этом отказал. В своем последнем слове Бекмансуров просил учесть его состояние здоровья и содействие следствию и не отправлять в тюрьму на всю жизнь.
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