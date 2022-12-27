Суд начал оглашать приговор напавшему на пермский вуз Бекмансурову

28 декабря 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Бекмансуров может на всю жизнь отправиться в колонию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета В Пермском краевом суде началось оглашение приговора Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в классическом университете. В результате нападения погибли шесть человек, еще несколько десятков пострадали. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Рассмотрение уголовного дела началось 5 сентября, в нем 106 томов, а свидетелями выступили более 200 человек. Судьей по делу назначен Сергей Коробейников. Оглашение приговора займет несколько дней», — сообщает корреспондент агентства. Часть пострадавших при стрельбе заявила к Бекмансурову иски о возмещении морального вреда. Сам он вину полностью признал, с многомилионными исками согласился. Государственный обвинитель запросил для нападавшего пожизненное заключение. В процессе слушанья Бекмансуров заявлял, что страдает психическим расстройством и требовал проведения повторной экспертизы, но суд ему в этом отказал. В своем последнем слове Бекмансуров просил учесть его состояние здоровья и содействие следствию и не отправлять в тюрьму на всю жизнь.

В Пермском краевом суде началось оглашение приговора Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в классическом университете. В результате нападения погибли шесть человек, еще несколько десятков пострадали. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Рассмотрение уголовного дела началось 5 сентября, в нем 106 томов, а свидетелями выступили более 200 человек. Судьей по делу назначен Сергей Коробейников. Оглашение приговора займет несколько дней», — сообщает корреспондент агентства. Часть пострадавших при стрельбе заявила к Бекмансурову иски о возмещении морального вреда. Сам он вину полностью признал, с многомилионными исками согласился. Государственный обвинитель запросил для нападавшего пожизненное заключение. В процессе слушанья Бекмансуров заявлял, что страдает психическим расстройством и требовал проведения повторной экспертизы, но суд ему в этом отказал. В своем последнем слове Бекмансуров просил учесть его состояние здоровья и содействие следствию и не отправлять в тюрьму на всю жизнь.