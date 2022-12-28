Французский депутат пожаловался на Германию из-за нечестных условий газового контракта

Германия и Франция заключили невыгодный контракт для поставок газа, заявил Жан-Филипп Танги Фото: Максим Егоров © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Заключение контракта на поставки газа между Германией и Францией является невыгодным для последней страны. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги.

«Поскольку условия договора купли-продажи газа между Германией и Францией кажутся неточными, поэтому мы просим правительство сделать положения указанного договора полностью публичными. Это сделать видимым и прозрачным этот беспрецедентный энергетический контракт», — заявил Танги. Его слова приводит издание Lenta.ru.

Депутат отмечает, что проблема контракта кроется в том, что Франция надеется получить от Германии электроэнергию за поставки газа. Однако Берлин официально не взял на себя никаких обязательств на случай отсутствия поставок электричества во Францию.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции. В их числе: потолок цен на газ и на нефть. Такие ограничения существенно затрудняют поставки из России, поэтому страны Евросоюза закупают энергоресурсы у других поставщиков. Также президент РФ Владимир Путин ввел запрет на продажу нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, которые собираются применять утвержденный ЕС потолок цен, пишет RT.