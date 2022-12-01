Минфин США: потолок цен на нефть из РФ будет подвижным 01 декабря 2022 в 21:59 Размер текста - 17 + Потолок цены на нефть будет меняться исходя из задач, сообщил Минфин США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Потолок цены на российскую нефть будет двигаться. Он начнется с 60 долларов за баррель. Об этом заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо. «Мы начинаем с 60 [долларов за баррель] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — заявил он во время онлайн конференции Reuters Next . Механизм по регулированию потолка цены на нефть будет запущен до 5 декабря, добавил глава Минфина США. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции, среди которых установление потолка цены на нефть. Ранее Европейский союз заявлял, что потолок цены будет составлять 60 долларов за баррель. Аналитик Канищев рассказал о сотнях возможностей обойти потолок цены на российскую нефть, передает «Федеральное агентство новостей». Потолок цены на российскую нефть будет двигаться. Он начнется с 60 долларов за баррель. Об этом заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо. «Мы начинаем с 60 [долларов за баррель] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — заявил он во время онлайн конференции Reuters Next. Механизм по регулированию потолка цены на нефть будет запущен до 5 декабря, добавил глава Минфина США. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции, среди которых установление потолка цены на нефть. Ранее Европейский союз заявлял, что потолок цены будет составлять 60 долларов за баррель. Аналитик Канищев рассказал о сотнях возможностей обойти потолок цены на российскую нефть, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям