В Снежинске извлекут на поверхность радиоактивный мусор

Отходы в Снежинске поместят в 250 металлических бочек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росатом ищет подрядчика для извлечения и переработки накопленных в Снежинске Челябинской области ядерных отходов, скопившихся при выполнении оборонных программ. Как следует из опубликованных на сайте госзакупок условий аукциона, за работу заплатят 137 млн рублей.

«Требуется выполнение работы по извлечению и переработке твердых радиоактивных отходов, накопленных в ходе выполнения оборонных программ. Отходы находятся в РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», — сообщается на сайте госзакупок.

Сначала подрядчику придется обследовать 122-метровую железобетонную траншею, а затем извлечь с четырехметровой глубины 220 куб. м твердых отходов и не менее 10 куб. м сопутствующих им жидких. Далее отходы необходимо переработать для дальнейшего захоронения на площадке специализированной организации. Извлеченный субстрат понадобится временно хранить. Отдельным пунктом прописали транспортировку загрязненного груза, полученного в рамках подобных мероприятий в 2022 году. От подрядчика будут ждать проведения обследований, которые помогут сформировать объем работ на 2024 год.

Извлекать из траншеи придется материалы: строительный мусор, загрязненные изделия и оборудование, отработавшие закрытые источники ионизирующего излучения. Также в отсеках скрыты специализированные источники излучения на основе трансурановых элементов в упаковках.

Чтобы выполнить работы по тендеру, в Снежинске подготовились. Оформили площадку, территорию размером в 880 кв. метров накрыли от осадков, подвели вентиляцию и электричество, снабдили комплекс роботом и поддонами. Заявки от желающих принять в тендере участие собирают до 13 января. Работа должна завершиться в декабре 2023 года.